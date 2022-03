Sondages sur l’élection française 2022: Macron sur orbite, Pécresse s’effondre, Le Pen toujours 2e

Il ne reste que 4 semaines avant de connaître le résultat du premier tour de l’élection en France. Qui sera le prochain président? Les derniers sondages confirment le duel attendu.

L’avance d’Emmanuel Macron dans les intentions de vote au premier tour s’est encore renforcée lors des dernières vagues de sondage. Les trois instituts (Ispos, Harris, Ifop) que nous suivons confirment la hausse, voire la mise sur orbite du président actuel.

Le désormais candidat a passé la barre des 30% depuis l’éclatement de la guerre en Ukraine, qui a renforcé sa stature. II est, et de loin, le candidat intouchable du premier tour. La surprise sera plutôt de voir le score qu’il atteindra réellement le 10 avril prochain, ce qui signera l’approbation de son premier quinquennat.

Face à lui, Marine Le Pen a repris les commandes dans la course avec ses plus proches concurrents. La candidate du Rassemblement national (RN) profite notamment de l’effondrement de Valérie Pécresse, en difficulté depuis plusieurs semaines. La candidate de droite n’est plus créditée que de 10 à 12% des intentions de vote, contre plus de 16% pour la fille de Jean-Marie Le Pen.

Éric Zemmour traverse, lui aussi, une mauvaise passe. Alors qu’il faisait parfois jeu égal avec Marine Le Pen, le polémiste d’extrême droite a décroché mais se maintient autour de 12-13%. Il a tenté de rallier des déçus du RN lors d’un déplacement ce week-end à Moissac, au cours duquel il a reçu un œuf sur la tête et a mis en scène une rencontre avec un automobiliste de façon maladroite.

De l’autre côté de l’échiquier politique, Jean-Luc Mélenchon est le premier candidat d’une gauche terriblement fragmentée. Le député de La France insoumise est sur une tendance à la hausse mais s’adjuge au mieux 12,5% et une 3e place ex aequo avec Éric Zemmour. Il continue pourtant d’y croire, affirmant que " beaucoup de choses se jouent à la fin " de la campagne.

L’écologiste Yannick Jadot navigue au-dessus des 5%, mais ne retrouve pas les scores du début d’année. Les autres candidats de l’élection sont tous sous les 5%.

Second tour triomphal?

L’hypothétique second tour qui se dessine entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ne laisse aucune place au suspense selon les sondeurs: le président sortant a encore accru son avance et devrait rempiler.

Il flirte désormais avec la barre des 60%, soit 20 points de plus que la candidate du RN. Ses prises de position depuis le début de l’invasion russe en Ukraine semblent convaincre les électeurs sondés.

Si d’aventure Macron devait affronter Zemmour, Pécresse ou Mélenchon, ses scores pourraient même être encore plus importants, bien au-dessus des 60%.

Une situation confortable pour le président, alors que la campagne électorale, parasitée par la guerre en Ukraine, se poursuit vaille que vaille.

La France semble en plein "déficit démocratique" dans cette période compliquée. Le "débat" de ce soir sur TF1 avec seulement 8 candidats ne dit rien d’autre.