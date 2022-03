Proximus va lancer une nouvelle b-box au Wi-Fi plus rapide

Le nouveau modem de Proximus promet une connexion sans fil très rapide, à condition de posséder un abonnement Internet rapide et des appareils compatibles. Capture d’écran

L’opérateur télécoms Proximus va installer chez certains clients un boîtier qui améliore la vitesse de la connexion sans fil.

Proximus commencera à distribuer à partir de mai 2022 une nouvelle version de la b-box, le pilier de la connexion Internet à la maison. Sa principale innovation: la norme Wi-Fi 6 (802.11ax), garante sur papier d’une connexion sans fil plus rapide.

Successeur des b-box 2, b-box 3 et b-box 3V +, ce nouveau boîtier sera installé dans un premier temps chez les nouveaux clients à la fibre optique et les nouveaux clients cuivre (VDSL) qui optent pour un pack haut de gamme. Le client existant qui migre vers un pack fibre ou un pack cuivre haut de gamme pourra le recevoir gratuitement, précise l’opérateur télécoms.

Quid des autres abonnés? Au mieux à partir de juin 2022, il sera possible de remplacer l’ancienne b-box par la nouvelle contre un montant "qui n’est pas encore déterminé", dixit Proximus.

"On sera le premier opérateur à lancer un Wi-Fi 6, se félicitait en février 2022 Guillaume Boutin, le CEO de Proximus, c’est-à-dire le Wi-Fi qui va permettre vraiment de capturer tout l’intérêt d’avoir des connectivités haut débit, qui va apporter une plus grande stabilité d’utilisation. Vitesse, stabilité, couverture, sécurité, ce sont les atouts clés du Wi-Fi 6. On va être les premiers en Belgique à pouvoir donner ça à nos clients."

Une norme en cours de déploiement

Le Wi-Fi est une norme qui évolue régulièrement depuis 1997. En ligne de mire: l’augmentation de la vitesse de la connexion sans fil. C’est ainsi que sur papier, le Wi-Fi 6 (802.11ax) promet un débit maximal de 10 Gbps (gigabit par seconde) dix fois supérieur à celui de la meilleure connexion fibre optique grand public de Proximus (1 Gbps).

Pour profiter pleinement de la vitesse du Wi-Fi 6, il est nécessaire de se connecter avec des appareils compatibles Wi-Fi 6. On trouve déjà des laptops (ordinateurs portables) et des smartphones qui tirent parti de la norme. Exemples: les iPhone 13, les Samsung Galaxy S22, etc.

Concrètement, un smartphone compatible Wi-Fi 6 utilisé à grande proximité de la nouvelle b-box Wi-Fi 6 de Proximus atteindra une vitesse de pointe proche de 1 Gbps (gigabit par seconde) sur une connexion fibre 1 Gbps à l’heure de surfer sur Internet, télécharger des fichiers, regarder des vidéos en ligne, etc.

Pas de miracle avec les murs et la distance

Les appareils compatibles avec une norme inférieure au Wi-Fi 6 (802.11ax) ont évidemment le droit de se connecter à un boîtier Wi-Fi 6. Leur vitesse de pointe est simplement limitée au maximum prévu par leur norme.

L’intérêt du Wi-Fi 6 dépasse le seul cadre de la vitesse de la connexion sans fil. Une box Wi-Fi 6 réduit la latence, la congestion sur le réseau, sa propre consommation électrique ainsi que celle des appareils qui se connectent à elle. Elle accepte également un plus grand nombre d’appareils connectés simultanément.

Là où le Wi-Fi 6 ne peut pas faire de miracle, c’est au niveau de la propagation du signal Wi-Fi, qui bute sur les murs épais, qui diminue au fil de la distance parcourue. Pour obtenir un Wi-Fi stable et performant dans toute son habitation, il est souvent nécessaire de faire appel à des répéteurs Wi-Fi, des prises CPL (courant porteur en ligne), etc.