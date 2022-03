Un mort dans le tunnel Annie Cordy: course-poursuite fatale entre 4 hommes et la police brabançonne

Une course-poursuite lancée par des policiers de la périphérie flamande de Bruxelles a fini ce samedi soir par un accident mortel dans le tunnel Annie Cordy à hauteur de la sortie Sainctelette.

Une Citroën à bord de laquelle se trouvaient quatre hommes a tenté de se soustraire à un contrôle policier, du côté de Zellik, ce samedi soir, aux alentours de 23 h. Elle a ensuite été prise en chasse par deux camionnettes de la zone de police AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel), a dévoilé La Capitale ce dimanche. "La course-poursuite a continué jusqu’en ville", explique la porte-parole du parquet.

Elle s’est soldée par un accident violent, à tel point que l’un des passagers a été éjecté de l’habitacle. Un des hommes est décédé, deux sont blessés gravement et le quatrième est blessé légèrement.

"Il y avait quatre jeunes hommes, nés en 1993, 2000 et 2003, dans la voiture. Il y a eu un mort parmi les passagers, deux blessés graves dont le conducteur et un blessé léger. Le parquet de Bruxelles est descendu sur place avec un expert en roulage. Un médecin légiste a été désigné et une enquête caméra est en cours", a expliqué la porte-parole du parquet de Bruxelles à La Capitale. "Le véhicule poursuivi a d’abord touché la berme, puis, le mur du tunnel de la sortie Sainctelette, avant de se retourner. Les pompiers ont dû intervenir pour désincarcérer les personnes qui étaient encore coincées dedans. À ce stade, les trois blessés sont à l’hôpital et on laisse la priorité aux soins. L’enquête déterminera ensuite les raisons de leur implication", précise-t-elle.

Les images de vidéosurveillance seront analysées. D’après le parquet de Bruxelles ce lundi 14 mars, "Un juge d’instruction a été requis pour homicide involontaire et coups et blessures involontaires, commis à la suite d’un accident de la circulation, mais aussi pour conduite sans permis et à vitesse inappropriée".