P1: Le classement complet des clean sheets après 22 journées

Découvrez ici le classement des portiers qui ont gardé le zéro le plus souvent en P1 namuroise.

Une fois n’est pas coutume, attardons-nous non plus aux attaquants les plus prolifiques de P1 (retrouvez ici le classement des meilleurs buteurs) mais bien aux gardiens les plus imprenables de la série. Voici le classement complet des clean sheets en championnat. Un classement pour le moment dominé par le Chevetognard (et futur Cinacien) Alexis Martinez, qui n’a pas encaissé dimanche à Nismes… tout comme son vis-à-vis Jérome Rousseau d’ailleurs, puisque Crayats et Coccinelles se sont quittés sur un score nul et vierge. Jérôme, lui, occupe la 3e marche du podium ex aequo avec le gardien grand-leezien Benjamin Legrand. Entre eux vient s’intercaler le Dinantais Cyril Delaite, qui totalise 6 clean sheets depuis l’entame de la saison.