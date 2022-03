"Mariés au premier regard": les critiques d’un marié sur sa nouvelle épouse, en pleurs

Malgré un taux de compatibilité estimé à 80% par les experts de "Mariés au premier regard", Michael, un garagiste de Dison, ne peut cacher sa déception.

Nouveau couple de cette 5e saison de "Mariés au premier regard", Nathalie et Michael vivent des débuts difficiles.

Ce dimanche soir, les téléspectateurs de RTL-TVi ont ainsi pu constater le malaise du quadragénaire de Dison après le mariage. Distant et peu loquace, l’homme reconnaît qu’il n’était "pas des plus à l’aise": "J’ai l’impression d’être en dehors de mon corps et je me demandais ce que je faisais."

En pleurs dans les toilettes, Nathalie, la prétendante, pleure à chaudes larmes, consciente que "quelque chose ne va pas".

Pour le frère du marié, c’est clair: la nouvelle épouse de Michael "n’est pas trop son style". "Elle fait fort femme par rapport à ses ex-compagnes", assure-t-il. Ce que le garagiste disonais reconnaîtra très vite face aux caméras et devant ses amis: "Je ne m’attendais pas à ça… Physiquement…"

À voir si les conseils de Jean-Luc Beaumont, l’expert présent au mariage, suffiront pour aider Michael à surmonter ses blocages.