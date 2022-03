Débrief sportif du week-end: Anderlecht remporte le choc pour le top 4, doublé pour les Slovènes, première Coupe pour Limburg

Entre le choc pour les Play-offs, le derby liégeois, Tirreno-Adriatico et Paris-Nice, le week-end sportif a été rempli.

FOOTBALL

D1A

Le Standard recevait Seraing à domicile dimanche soir pour le derby liégeois. Pour la première fois de son histoire, les Métallos ont battu leur voisin en s’imposant sur le plus petit écart (0-1). Les Rouches se sont une nouvelle fois montré décevant et n’ont rien proposé de la rencontre.

Photo News

Anderlecht et l’Antwerp se sont livrés une belle bataille au Lotto Park dimanche après-midi, mais les Mauves ont réussi à l’emporter (2-1). Dominateur en première période, le Sporting a su faire le dos rond lors du second acte après avoir pris l’avantage sur un pénalty de Lior Refaelov. Grâce à ces 3 points, Anderlecht dépasse son adversaire du jour et réalise un grand pas dans la course aux Play-offs 1.

Le Club de Bruges, aidé par les largesses défensives du KV Ostende, a ramené trois points de son très court déplacement en s’imposant 1-3 chez son voisin samedi soir. Les Blauw en Zwart continue de coller l’Union Saint-Gilloise dans le haut de tableau, leader avec 7 points d’avance et vainqueur contre OHL ce vendredi (1-4).

Au coude à coude au classement, Malines et Charleroi se sont quittés sur un partage (2-2). Menés 2-0 à la mi-temps, les Carolos sont parvenus à refaire leur retard dans le second acte. Les Sang et Or enregistrent un troisième partage consécutif et restent temporairement à la sixième place avec 48 unités, à égalité avec leur adversaire du jour, septième.

Étranger

Panique à Londres : le directeur technique et de la performance de Chelsea, Petr Cech, a admis que les Blues n’avaient pas la certitude de pouvoir finir la saison. Les Blues sont en effet sous la menace de restrictions imposées par le gouvernement britannique, dans le cadre des sanctions contre leur propriétaire russe Roman Abramovitch.

CYCLISME

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a remporté Paris-Nice pour la première fois de sa carrière. Grâce notamment au travail de son équipier Wout van Aert, le Slovène de Jumbo-Visma a conservé son maillot jaune à l’issue de la 8e et dernière étape, 115,6 km autour de Nice, remportée dimanche par le Britannique Simon Yates (BikeExchange-Jayco), deuxième du général. La veille, Roglic avait remporté l’étape reine entre Nice et le Col de Turini.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté la 57e édition de Tirreno-Adriatico, sa deuxième victoire consécutive sur la "Course des deux mers". Il termine avec 1 minute 52 d’avance sur Jonas Vingegaard, second, et 2 minute 33 sur Mikel Landa, troisième. La veille, le coureur Slovène avait remporté l’étape reine entre Apecchio et Carpegna (215 km) au terme d’un raid en solitaire. Dimanche pour la dernière étape à San Benedetto del Tronto, c’est l’Allemand Phil Bauhaus qui l’a emporté au sprint.

Photo News

TENNIS

C’est déjà fini pour David Goffin au Masters 1000 d’Indian Wells: samedi, le Liégeois (ATP 71) s’est incliné dès le premier tour face à l’Australien Jordan Thompson (ATP 78). Goffin a bataillé mais a finalement dû s’avouer vaincu après trois sets accrochés 4-6, 7-5, 7-6, en près de trois heures de match (2h45).

Entrée en matière réussie chez les femmes pour Elise Mertens: la N°1 belge s’est imposée en deux petits sets - 6-2, 6-1 - et 68 minutes de jeu contre l’Ukrainienne Marta Kostuyk, 19 ans et 54e mondiale. Lundi au 3e tour, Mertens défiera l’Australienne de 28 ans Daria Saville (WTA 409), tombeuse surprise de la 10e joueuse mondiale Ons Jabeur.

BASKET

Limburg United s’est imposé dimanche après-midi à Forest National à Bruxelles face à Ostende dans le cadre de la finale de la 69e édition de la Coupe de Belgique. Portée par un Tyrell Nelson en feu, l’équipe de Raymond Westphalen est passé devant durant le dernier acte et s’impose avec 6 points d’avance (79-73). C’est le premier succès des Limbourgeois dans la compétition, après leur défaite en 2017 face aux mêmes Ostendais.

Photo News

