1B Pro League: Mouscron seul vainqueur en déplacement après son succès 0-1 au Lierse

Le match de clôture a permis d’enregistrer dimanche la seule victoire en déplacement de la 24e journée de la 1B Pro League, celle 0-1 de l’Excelsior Mouscron au Lierse.

Au Stade Herman Vanderpoorten, les Hurlus se sont imposés grâce à un but de Joachim Carcela sur un assist d’Eric Bocat (44e, 0-1).

Carcela (5 buts) est devenu le meilleur réalisateur des Hurlus devant Teddy Chevalier (4 buts), qui a aussi distillé six passes décisives. Au classement, les Hurlus confortent leur cinquième place avec 30 points. Ils comptent quatre unités d’avance sur les Lierrois, qui disputeront mercredi leur match d’alignement de la 21e journée contre Westerlo.

Dans l’après-midi, Deinze, qui a terminé à neuf suite aux exclusions de Christophe Janssens (83e) et de Denys Prychynenko (90e+2), a partagé l’enjeu face à Waasland-Beveren (3-3). Les Lions ont creusé un double écart par Kevin Hoggas (5e, 0-1) et Lucas Costa (10e, 0-2) mais un autogoal d’Aleksandar Vukotic (24e, 1-2), Youssef Challouk (72e, 2-2) et Bafode Dansoko (76e, 3-2) ont retourné la situation des Flandriens. On n’était pas au bout du suspense puisque Costa a signé un doublé (85e, 3-3). Au classement, les Waeslandiens restent troisièmes (37 points) et les Flandriens quatrièmes (33 points).

Vendredi, Virton a renoué avec la victoire, qui lui échappait depuis le 5 novembre (1-3 à Lommel) face à Westerlo via un but d’Aboubakar Sidibe (21e). Westerlo (49 points) reste solide leader d’autant que samedi, le RWDM (42 points, 2e) a marqué le coup 0-0 à Lommel, l’avant-dernier avec 25 points, soit huit de plus que Virton, le dernier, à quatre journées du terme.