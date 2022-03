Standard-Seraing: lot de surprises dans le onze rouche, un derby liégeois de bas de tableau (direct à 21h)

Le Standard accueille Seraing pour le derby wallon. Si les Rouches n’ont plus grand chose à jouer, les Métallos vont quant à eux se battre pour le maintien.

Le derby liégeois sera donc un match de bas de tableau, entre un Standard un tout petit peu moins malade qu’il y a une dizaine de jours et Seraing qui reste sur cinq défaites consécutives.

De retour de blessure, Renaud Emond est titularisé. Le Gaumais sera associé à Dragus en attaque. Mais les surprises viennent des titularisations de Pavlovic (Cimirot étant absent de la feuille de match) et, surtout, de la présence du jeune Noubi en défense centrale. Chez les Métallos, Cachbach purge sa première journée de suspension. Jallow progresse bien, mais n’est pas encore prêt. Sanogo, qui est blessé, est rentré momentanément au pays pour raisons personnelles.

Le Standard est actuellement 13e avec 33 points, et ne peut plus espérer jouer les Play-offs 2. Un point sera suffisant pour les Rouches pour éviter mathématiquement la place de barragiste. Le Standard connaît une panne offensive depuis plusieurs semaines, avec un but inscrit sur les 5 derniers matchs.

De son côté, Seraing occupe la 17e place avec 23 points. Tout comme son homologue du jour, le promu reste sur un bilan offensif pauvre avec un but inscrit sur les 6 derniers matchs. Une victoire des Métallos scellerait la relégation pour le Beerschot, lanterne rouge. En début de saison, Seraing s’était incliné face au Standard à domicile 0-1.

LES COMPOS :

Standard: Henkinet, Sissako, Bokadi, Noubi, Dewaele Raskin, Pavlovic, Nkounkou, Cafaro, Dragus, Emond

Seraing : Dietsch, Kilota, Dyrestam, Nadrani, Opare, Dabila, Lahssaini, Cissé, Maziz, Bernier, Mikautadze

🔴?? LINE UP 🔥🔥



👥 Voici les 11 Métallos qui débuteront le derby face au @Standard_RSCL !



On croit en vous les gars 💪#STASER pic.twitter.com/v9dMkhFsZW — RFC Seraing (@RfcSeraing167) March 13, 2022

