La Gantoise s’impose au Beerschot et revient à un point du top 4 (0-2)

Encore active sur tous les fronts, La Gantoise a parfaitement bien négocié son déplacement sur la pelouse du Beerschot en s’imposant 0-2 dimanche lors de la 31e journée de D1A.

Les Buffalos signent un sixième succès de rang et ne comptent plus qu’une longueur de retard sur l’Antwerp, 4e et dernier virtuel qualifié pour les playoffs 1. Quant aux Anversois, ils sont proches de descendre en D1B. Une victoire de Seraing au Standard ce dimanche viendrait définitivement sceller leur sort.

Pour ce match disputé à huis clos en raison des incidents survenus lors du derby contre l’Antwerp en décembre, Hein Vanhaezebrouck a choisi de préserver Sven Kums, Laurent Depoitre, Tarik Tissoudali, Vadis Odjidja et Michael Ngadeu, diminués par l’enchaînement des matches, dans l’optique des futures échéances.

Sérieux et appliqués, les Gantois ont ouvert le score peu avant la mi-temps sur un beau mouvement collectif ponctué d’une tête plongeante signée Julien De Sart (0-1, 44e). Après six matches sans jouer, l’attaquant serbe Darko Lemajic a marqué d’une tête croisée sur un service millimétré d’Andrew Hjulsager (0-2, 64e).

Ce succès permet à La Gantoise, 5e avec 55 points, de mettre la pression sur Anderlecht (58) et l’Antwerp (56). Les Gantois sont d’ailleurs à la veille d’entamer une semaine cruciale dans leur saison. Ils tenteront d’abord d’inverser la tendance contre le PAOK jeudi soir lors du retour des huitièmes de finale de la Conference League après une courte défaite subie en Grèce jeudi (1-0). Dimanche, leur duel contre Anderlecht à la Ghelamco Arena pourrait marquer un tournant dans la lutte pour les playoffs 1. Il restera ensuite deux matches de saison régulière, au Cercle de Bruges puis contre Louvain, avant la finale de la Coupe de Belgique prévue le 18 avril, encore face au RSCA.