Trail, jogging, run & rail-bike: Tous les résultats du week-end

Voici les principaux résultats du week-end en course à pied.

Trail du Decathlon

Pas moins de 290 personnes au départ de la première édition du trail du Decathlon à Namur. Sur la petite distance, la victoire est revenue à Christian Capelle et Céline Bailleux. Le 14 kilomètres a été remporté par Michel Colmant Midol et par la Jamboise Anaïs Oulukoff. Sur le plus long parcours de 27 kilomètres, Sébastien Mahia et Corine Lorsignol ont été les plus rapides.

Trail Series Namur

Cette première manche du Trail Series, qui se déroule à Namur, a attiré pas moins de 400 participants. Sur le 10 kilomètres, la victoire est revenue à Jordane Rodrique et Céline Bailleux. Le 17,5 kilomètres a été remporté par un Allemand, Dennis Komitsch et Stéphanie Cappelle. Les plus longues distances ont attiré moins de monde. Sur le 27,5km, Nicolas Smeyers et Sophie Rousseaux ont été les plus rapides. Louis Delattre et la Hollandaise Banu Aysolmaz se sont imposés sur le 35 kilomètres.

Run Rail Bikes

34 équipes étaient au départ du Run Rail Bike, organisé à Sommière. Brice Vansteenland et Simon Laurent, le duo qui compose la Team Positive, s’est imposé chez les messieurs. Katja Malfliet et Dieter Stockx en ont fait autant dans la catégorie mixte. Il n’y avait qu’une seule équipe entièrement féminine, composée de Laurence Selenne et Marianne Tinant, au départ. Elle a donc forcément décroché la victoire.

Jogging des Frontières

Cul-des-Sarts accueillait ce samedi une manche du Mémorial Claude Delobbe, le Jogging des Frontières. La petite distance a été remportée par Maximilien Ghislain, devant Damien Baudaux et Corentin Gondry. L’athlète de l’ACCo, Elise Taminiaux, s’est imposée chez les dames. Une fois de plus, Nicolas Baïolet est le vainqueur du 10 kilomètres. Antoine Nanni et Sylvain Brison ont complété le podium. L’athlète féminine la plus rapide fut Céline Dery.

L’Enfer du Viroin by Train

Le concept de l’Enfer du Viroin by Train est assez original. Les participants embarquent dans un train jusqu’à une destination qui correspond au nombre de kilomètres qu’ils veulent parcourir: soit 14, soit 24. Ils sont lâchés à proximité de la gare et reviennent à bon port en courant. Philippe Stevens et Charline D’Orchymont l’ont emporté sur le 24 kilomètres. Sur la plus petite distance, la victoire est revenue à Remy Becue et Laurence Triffaux.