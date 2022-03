Limburg United remporte la première coupe de Belgique de son histoire

Pierre-Antoine Gillet (Ostende): "Limburg United mérite sa victoire"

Battus par Limburg United en finale de la coupe de Belgique (79-73), les Ostendais, tenant du titre, se montraient lucides au moment d’analyser la rencontre. "Il y a beaucoup de déception, c’est certain, mais Limburg United a mérité sa victoire", reconnaissait Pierre-Antoine Gillet, l’ailier belge d’Ostende.

"Ils ont été plus agressifs que nous et de notre côté, nous étions un peu acculés. On aurait peut-être dû réagir un peu mieux, car on était prévenu qu’ils allaient tout donner. Maintenant, comme je l’ai dit, ils méritent leur victoire", a ajouté Gillet.

Même son de cloche du côté de Thierry Declercq, l’assistant-coach ostendais qui a pris la place de Dario Gjergja sur le banc pour les cinq dernières minutes suite à l’exclusion, pour deux fautes techniques, de l’entraîneur des Belgian Lions. "Je pense que Limburg United était très concentré sur son sujet et une finale, ce n’est jamais facile. À un moment du match, nous avons été trop laxistes ce qui nous a coûté cher, car nous n’avons pas eu la réaction qu’il fallait. On le savait: dans une finale, tout est possible et tout le crédit revient à Limburg United."