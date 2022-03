Spy commence son mercato, Jadot à Ciney

Si les pourparlers pour reconduire les joueurs du noyau sont en cours du côté des Jemeppois, deux premiers transferts sont à enregistrer.

En effet, les frères Florian et Lukas Fromont feront partie du noyau d’Eddy Broos la saison prochaine. Auteurs de respectivement de 16 et 9 buts, l’attaquant et le médian des Oursons sont assurément des renforts de choix pour les protégés du président Van Baetsalaere.

Dans le Condroz, c'est un retour à la maison que Ciney enregistre: celui de Nicolas Jadot, en provenance du Condrusien. Avant le match contre Fernelmont-Hemptinne, le joueur a en effet confirmé son départ d'Hamois. Le médian retrouvera Ciney la saison prochaine et, sans doute, la D3 ACFF, qui tend les bras aux Cinaciens.