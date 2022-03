P2: Ligny et Rhisnes reviennent sur Bossière, Gedinne confirme à Anhée

Arquet continue son bonhomme de chemin, bien lancé vers le titre de P2A. À l’inverse, en série B, tout semble toujours aussi serré entre les équipes aux avant-postes.

Voici les résultats du week-end dans les deux séries de P2 namuroise.

P2A: Floreffe gagne le match de la peur, Ligny et Rhisnes font une bonne opération

En bas de classement, la lanterne rouge Floreffe a remporté 3 points précieux dans sa course au maintien, face à Auvelais (0-1), avant-dernier. Les Floreffois restent en queue de peloton en P2A mais n’ont plus que deux points de retard sur les Auvelaisiens.

À l’autre extrémité du classement, Arquet s’est imposé à Éghezée (0-2), confortant ainsi un peu plus son leadership. D’autant que Bossière-Gembloux, deuxième, s’est incliné (0-1) face à Naninne. Les Vedrinois ont maintenant une avance de 13 points sur leur dauphin à 8 journée de la fin du championnat.

Ce sont Ligny (vainqueur 3-0 de Tamines B) et Rhisnes (2-1 contre Jambes) qui profitent de ce nouveau faux pas des Bossiérois pour respectivement revenir à 1 et 2 point(s) des Unionistes.

Le FCO Namur s’est imposé 0-2 à Sart-Bernard, Gesves l’a emporté sur le même score à domicile face à Sauvenière tandis que Wépion s’est défait (3-2) d’Aische B.

P2B: Gedinne confirme à Anhée, Haversin claque 7 buts

On savait Haversin déçu d’avoir perdu la 2e tranche pour 0,22 point au profit de Profondeville… Les Cinaciens ont répondu sur le terrain et montré leur détermination à aller chercher la troisième tranche en empilant les buts sur le terrain de Flavion B: 7 goals marqués pour 2 encaissés. Anhée n’est pas parvenu à prendre sa revanche sur la défaite du match aller à Gedinne (3-1). Chez eux, les Orangés ne sont pas non plus parvenus à inscrire un but (0-3). Les Mauves sont leaders (43 points) pour un point devant Haversin (42). Alors que Petigny, troisième (41), était bye ce dimanche, les 3 formations du podium sont désormais distantes d’une unité chacune. La lutte pour le titre reste toujours aussi palpitante en série B.

Juste derrière, Évelette-Jallet (qui s’est imposé contre Tarcienne 3-0) est toujours dans le coup (39 points), Anhée en compte 38 et Pondrôme (qui a battu Bioul 1-0) est à 37 unités, tout comme Profondeville (tenu en échec à Surice, 1-1).

Schaltin a pris le meilleur sur son voisin Havelange (4-0) et Beauraing B a été défait par Pesche (0-2).