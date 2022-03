Grosse affluence dimanche après-midi au boulevard Tirou de Charleroi avec le retour de la course emblématique des Dix Miles.

Il y avait plus de 1300 coureurs au départ! Ce sont deux Carolos qui ont remporté la longue distance: Lahcen El Matougui (51.14) et Charlotte Monfils (58.28). Sur les Quatre Miles, le Liégeois Antoine Guillick (19.24) et la Bruxelloise Marta Chylinski (24.09) se sont imposés.