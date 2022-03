Farid répond à votre question météo: le calme se poursuit avec des températures printanières

La question du jour à Farid est celle de Stella de Gendron (Namur): "Salut Farid, j’espère qu’on en a vraiment fini avec le vent durant ce mois de mars. Tu penses qu’on risque encore une tempête où c’est fini? Merci d’avance et bonne semaine!" Farid rassure Stella et donne son bulletin du jour.

Salut Stella, je vais te rassurer immédiatement. Je ne vois aucune projection venteuse sur tous les modèle météo à court terme et à moyen terme. On va suivre la prévision saisonnière qui prédisait un mois de mars sec et anticyclonique avec toujours ces hautes pressions proches du pays.

Retour du soleil ce lundi avant l’arrivée d’un front chaud qui donnera de la pluie mardi qui se retranchera sur l’est du pays l’après-midi.

À partir de mercredi, le flux tournera à nouveau au sud-est et dirigera de l’air sec et assez doux en altitude avec 18 à 19°C possibles en plaine. Ce beau temps se poursuivra pour la deuxième partie de semaine avec peut-être davantage de nuages sur l’ouest jeudi (front atténué).

Aucune dégradation pluvieuse ou venteuse à l’ordre du jour, tu peux être rassurée!

Et sur le reste du pays?

L’amélioration se mettra en route avec le gonflement d’une dorsale issue d’un puissant anticyclone centré sur les Balkans. On observera encore pas mal de nuages bas sur l’Ardenne et le sud alors que les éclaircies seront présentes à la mer, les Flandres et à l’ouest d’une ligne ‘’Charleroi-Bruxelles’’. Au fil des heures, la couverture nuageuse va se disloquer sur la botte, le namurois puis tout le sud donnant de belles éclaircies et quelques champs de cumulus

L’après-midi, beaucoup de soleil sur le sud et de belles éclaircies alternant avec nuages ailleurs même si un voile de nuages arrivera à nouveau de la frontière française. La journée sera toutefois lumineuse d’autant plus que le mercure ira chercher 11°C sur les sommets et jusque 13 à 15°C en plaine. Un petit vent faible à modéré de secteur sud-ouest rendra le ressenti pas trop frais et en soirée, le voile s’épaissira (sans pluie) donnant certainement un joli coucher de soleil.