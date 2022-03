Guerre en Ukraine: "Nous devons résister avec d’autres armes", plaide le cardinal De Kesel

"Nous devons résister. Avec les armes de la foi qui sont la solidarité et la prière. Oui, avec ces armes-là et pas avec d’autres", s’est exprimé dimanche le cardinal Jozef De Kesel dans son homélie lors de la messe pour la paix face à la guerre en Ukraine, qui avait lieu à partir de 17h00 en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à Bruxelles.

Le Cardinal De Kesel a présidé la Messe pour la Paix en concélébration avec Mgr Hlib Lonchyna, administrateur apostolique de l’Eparchie de Saint-Vladimir-le-Grand pour les Ukrainiens de rite byzantin de France, et Mgr Coppola, nonce apostolique. L’eucharistie était en rite latin, trilingue (français, néerlandais et ukrainien). En outre, les deux chœurs de la communauté ukrainienne gréco-catholique ont animé la célébration de leurs chants.

"Après la deuxième guerre mondiale tous étaient d’accord pour dire: jamais plus! Et voilà que ça recommence. Comment est-ce possible? (...) Cette fois-ci, la menace vient d’un pays et d’une puissance de grande et haute tradition chrétienne. Doublement douloureux puisque notre foi chrétienne est utilisée et instrumentalisée pour des objectifs qui lui sont non seulement étrangers mais vraiment contraires", a insisté l’archevêque de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles.

"A travers toutes les analyses historiques et politiques, aussi fines qu’elles soient et qui nous aident à comprendre, c’est de cela qu’il s’agit en dernière analyse: le désir de pouvoir et la peur de le perdre. Cette reconquête nostalgique d’un passé soi-disant glorieux, qui est à l’origine de tant d’injustice et finalement de la guerre avec toutes ses atrocités", estime-t-il encore.

"Seul le dialogue, sincère et pacifique, ouvrira le chemin de la paix. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice et les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Evangile de la paix", ajoute Mgr De Kezel, citant la lettre de saint Paul aux Ephésiens. "Voilà nos trois armes: la vérité, la justice et la paix", a-t-il conclu.