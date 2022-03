Sardella: "Pas simple de monter dans un tel match, mais je me suis fait plaisir"

Le jeune mauve a remplacé Kana en début de deuxième mi-temps. Découvrez les réactions au micro d'Eleven Sports.

Sardella : "Ce n'était pas facile de monter dans ces conditions mais ça fait partie du job quand tu es sur le banc: il faut être prêt à parer à toute éventualité. Jouer dans cette position de défenseur central, c'était plus naturel pour moi vu que j'y ai été formé et que je joue là chez les jeunes. La pression, ce qu'on dit sur moi, ça fait partie du foot, il y en aura toujours, que j'aie 19, 26 ou 33 ans. J'ai la chance d'avoir un staff qui m'aide tous les jours et qui me met en confiance. Avant de monter au jeu, ils m'ont dit "Fais toi plaisir", et c'est ce que j'ai fait. C'est vrai que ce n'est pas facile de jouer face à Frey mais on apprend beaucoup de ce genre d'attaquant, je n'ai pas la chance de jouer face à cela chaque semaine, ça fait plaisir."

Dessoleil: "Dans l'ensemble du match, on a été performant mais on fait trop d'erreurs que pour pouvoir gagner, il faudra rectifier cela pour les Champions playoffs. Ils ont eu pas mal d'occasions, c'est vrai, mais nous aussi, ça devait être un chouette match pour le supporter neutre. Je pense que cela aurait pu basculer dans un camp comme dans l'autre, on aurait pu aussi arracher cette égalisation. Me concernant, j'ai ressenti un souci à la hanche en première mi-temps, je ne pouvais plus me donner à 100%, j'ai préféré sortir. La fin de saison va être intense, à nous de montrer les ressources pour accéder aux Champions playoffs."