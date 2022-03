DIRECT | Refaelov convertit un pénalty, Anderlecht reprend l’avantage face à l’Antwerp (2-1)

Anderlecht reçoit l’Antwerp au Lotto Park dans ce qui pourrait être une rencontre décisive pour l’accession aux Play-offs I.

L’Antwerp, 3e, se déplace à Anderlecht, 4e, ce dimanche en début d’après-midi. Le vainqueur de ce match pourrait faire un grand pas vers les "Champions Play-offs" alors que le vaincu risque d’être mis sous pression par La Gantoise. Dans ce contexte, un match nul serait un moindre mal. Surtout pour l’Antwerp qui traverse une période plus compliquée et qui évoluera en déplacement.

Hormis le remplacement compliqué de Hoedt en défense centrale (par Kana, finalement) en raison des forfaits de Delcroix (retour progressif) et Debast (pied), Kompany remet les mêmes joueurs que lors du large succès contre Ostende. Attention à Ashimeru qui sera suspendu en cas de carton jaune.

Côté Anversois, De Laet (plusieurs bobos) n’est pas jugé fit pour le service et Priske n’a pas voulu confirmer qu’il jouera encore cette saison. "On évalue sa situation de jour en jour." Buta le remplace, même si son match contre le Beerschot n’était pas terrible. Bataille cède sa place à Vine.

Les Mauves efficaces prennent le dessus en fin de première période

Le début de match est équilibré. Les 22 acteurs démontrent de l’envie et de l’engagement physique. Alors qu’aucune des deux équipes ne prend véritablement l’ascendant sur l’autre, les Bruxellois parviennent à ouvrir le score sur leur première occasion. Refaelov trouve Ashimeru, isolé dans un espace au milieu de terrain. Le milieu de terrain ghanéen progresse avec le ballon et sert superbement Joshua Zirkzee, lancé en plein dans l’axe. L’attaquant finit l’action en finesse d’un subtil ballon sauté qui trompe Butez (1-0, 23e). Si la défense anversoise est fautive d’avoir laissé de l’espace dans son dos, la combinaison mauve était remarquablement précise et rapide.

13e but de la saison en championnat pour Joshua Zirkzee. Photo News

Quelques minutes après l’ouverture du score, Anderlecht passe de peu à côté d’un second but. Kouamé est trouvé dans le rectangle, mais tarde avant de frapper et son tir est contré par la charnière anversoise. Le ballon arrive dans les pieds de Verschaeren qui tire alors que Butez est à terre, mais l’arrière gauche Vines intervient en urgence et dévie le ballon de la tête devant sa ligne.

Anderlecht a pris le dessus en cette fin de première période et domine l’ensemble des secteurs de jeu. Les Mauves se procurent plusieurs occasions dangereuses, sans parvenir à cadrer. Alors que l’Antwerp est dans le dur, les hommes de Brian Priske vont parvenir à revenir au score contre le cours du jeu. Benson décale vers Buta sur le flanc droit qui fait face à Sergio Gomèz. Le Portugais parvient à déborder son vis-à-vis et à centrer dans le rectangle vers Yusuf qui égalise (1-1, 42e). Les Mauves ont manqué de zèle sur cette phase défensive et paye leur seule erreur de la première période.

À la pause, le score est de un partout au terme d’un premier acte plaisant. L’Antwerp a fait jeu égal durant les 20 premières minutes avant de laisser l’ascendant aux Mauves, qui peuvent s’en vouloir de ne pas avoir concrétisé leurs opportunités et de s’être laissés rattraper au score.

Le rythme est moins élevé en début de seconde période. Peu avant l’heure de jeu, Nainggolan perd le ballon face à Ashimeru dans le milieu de terrain. Refaelov lance alors instantanément Kouamé, lancé en profondeur face au but. L’Ivoirien pousse son ballon au dernier moment et se fait toucher par Butez en retard sur sa sortie. Monsieur Visser désigne logiquement le point de pénalty. Refaelov s’en charge et crucifie le portier anversois d’un tir en pleine lucarne. Les Mauves reprennent l’avantage (2-1, 59e).

LES COMPOS :

Anderlecht: Van Crombrugge, Murillo, Kana, Magallan, Gomez, Cullen, Ashimeru, Verschaeren, Refaelov, Zirkzee, Kouame.

Antwerp: Butez, Buta, Dessoleil, Seck, Vines, Verstraete, Nainggolan, Yusuf, Balikwisha, Benson, Frey.

