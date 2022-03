Guerre en Ukraine: ce qu’il faut retenir de ce dimanche 13 mars 2022

Que se passe-t-il sur le front de la guerre, en Ukraine? Quel impact le conflit russo-ukrainien a-t-il sur la Belgique et ses alliés européens? On fait le point sur l’évolution de la situation durant cette 18e journée de l’invasion russe.

Après plusieurs jours de combats intenses, ce dimanche 13 mars, 18e jour de la guerre en Ukraine, a encore marqué le conflit.

1. Frappes russes près de la Pologne et à Mykolaïv: plusieurs morts

Des frappes aériennes russes ont visé dans la nuit de samedi à dimanche une base militaire dans l’ouest de l’Ukraine, près de la frontière polonaise, faisant au moins 35 morts et 134 blessés, selon un bilan communiqué par les autorités.

"La Russie a attaqué le Centre international pour le maintien de la paix et de la sécurité. Des instructeurs étrangers travaillent là-bas", a déclaré le ministre ukrainien de la Défense.

La base de Yaoriv, située à environ 40 kilomètres au nord-ouest de Lviv, a servi ces dernières années de terrain d’entraînement aux forces ukrainiennes sous l’encadrement d’instructeurs étrangers, notamment américains et canadiens. Elle était l’un des principaux centres servant aux exercices militaires conjoints avec l’Otan.

Neuf personnes ont également été tuées dans des frappes russes sur la ville portuaire de Mykolaïv, proche d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, a indiqué dimanche le gouverneur de cette région sur Telegram.

2. Les Russes tentent d’encercler Kiev

Les troupes russes cernent de plus en plus Kiev: présentes dans les faubourgs de la capitale, elles cherchent à éliminer les défenses à l’ouest et au nord de la ville pour la "bloquer", selon l’état-major ukrainien.

Les Ukrainiens ont accusé samedi les soldats russes d’avoir tué vendredi sept civils dont un enfant qui empruntaient un couloir d’évacuation près de la capitale.

À Vassylkiv, au sud de Kiev, des roquettes russes ont "complètement détruit" l’aéroport local et un terminal pétrolier également touché a pris feu, selon les Ukrainiens. Dans le Sud, la ville portuaire de Mykolaïv proche d’Odessa a été bombardée dans la nuit.

Dimanche, le maire d’Ivano-Frankivsk, ville située à une centaine de kilomètres au sud de Lviv, a affirmé qu’une "frappe" avait visé tôt dans la matinée l’aéroport de cette localité.

3. Convoi humanitaire espéré à Marioupol

À Marioupol assiégée, où la situation est "quasi désespérée", selon Médecins sans frontières, les habitants espèrent l’arrivée dimanche d’un convoi d’aide humanitaire, resté plus de cinq heures bloqué à un barrage russe samedi.

Quelque 1.582 civils ont été tués et enterrés dans des fosses communes de ce port stratégique du sud-est, selon le chef de la diplomatie ukrainienne.

4. Moscou change d’approche selon Zelensky

Le président Zelensky s’est félicité samedi d’une approche "fondamentalement différente" de Moscou dans ses récents pourparlers avec Kiev, soulignant que la Russie ne se contentait plus de "juste poser des ultimatums".

Interrogé sur des déclarations du président russe Vladimir Poutine, qui avait évoqué des "avancées" dans les pourparlers russo-ukrainiens, le président ukrainien s’est dit "content d’avoir un signal de la Russie".

5. «Environ 1.300» soldats ukrainiens et 579 civils tués

"Environ 1.300" militaires ukrainiens ont été tués depuis le 24 février, a indiqué samedi Volodymyr Zelensky, dans un premier décompte officiel fourni par les autorités ukrainiennes depuis le début de l’invasion.

L’armée russe aurait elle perdu "environ 12.000 hommes", affirme le président ukrainien. La Russie, de son côté, a annoncé le 2 mars son seul et unique bilan à ce jour de 498 soldats tués.

Au moins 579 civils ont été tués, selon le décompte samedi de l’ONU, qui souligne que ses bilans sont probablement très inférieurs à la réalité.

6. Nouvelle aide américaine et sommet à Londres

La Maison Blanche a autorisé samedi une nouvelle aide à l’Ukraine de 200 millions de dollars "en matériel et services de défense (provenant) du département de la Défense", ainsi qu’en "entraînement militaire". Après des fonds débloqués fin 2021, Washington avait autorisé le 26 février une aide en équipements militaires sans précédent de 350 millions de dollars.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson organise la semaine prochaine un sommet avec des dirigeants scandinaves et baltes, voisins de la Russie, en marge d’un des plus grands exercices militaires de l’Otan depuis la guerre froide qui se déroulera en Norvège à partir de lundi.