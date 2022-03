Des nouvelles d’Emmanuel Agbadou (Eupen): "Je n’arrivais plus à respirer"

Frayeur, ce samedi soir du côté de Zulte-Waregem, lorsqu’Emmanuel Agbadou s’est écroulé, à la 82e.

Le match entre Zulte-Waregem et Eupen a quelque peu tracassé les supporters germanophones.

À cause du résultat (3-0), bien entendu, mais aussi à cause de la sortie sur blessure du défenseur de l’AS Emmanuel Agbadou.

Sur un coup-franc et sur le ballon aérien qui suivait, le défenseur d’Eupen Agbadou était percuté par son propre gardien, Abdulmanaf Nurudeen, lequel loupait sa sortie (et le ballon). Il restait dix minutes à jouer et le marquoir affichait alors 2-0.

"J’ai pris son genou sur la poitrine" nous confiait Agbadou après la défaite 3-0 de ses couleurs. "Je n’arrivais plus à respirer. Je ne pouvais plus continuer…"

Très vite, le staff médical est intervenu et, de fait: Agbadou a dû être remplacé par Jens Cools (82e). Vossen convertissait de son côté le penalty du 3-0 qui résultait de cette erreur de Nurudeen.

La bonne nouvelle pour Eupen, c’est que le défenseur Emmanuel Agbadou se voulait rassurant.

"Ici, j’ai toujours un peu mal et j’ai un peu de mal à respirer, mais je pense que ça devrait aller pour la semaine prochaine."

Samedi, Eupen reçoit Malines. Pour enfin acter le maintien? Et avec Agbadou sur la pelouse? C’est tout ce que les fans de l’Alliance espèrent.