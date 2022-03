Le Club de Bruges profite des imperfections d’Ostende pour prendre les 3 points

Les Brugeois continuent par la même occasion de mettre de la pression sur l’Union Saint-Gilloise.

Le Club de Bruges, aidé par les largesses défensives du KV Ostende, a ramené trois points de son très court déplacement en s’imposant 1-3 chez son voisin samedi soir pour le compte de la 31e journée de D1A.

L’Arménien Sargis Adamyan, arrivé au mercato hivernal, a profité d’un manque de communication entre deux défenseurs ostendais, suivi d’un contre favorable, pour ouvrir le score (0-1, 17e) alors que le KVO avait pourtant bien entamé la partie.

Les locaux ont égalisé dans la foulée sur un tir lointain du défenseur allemand Frederik Jakel (1-1, 22e). Déjà pas exempt de tout reproche sur le premier but des Gazelles, le gardien néerlandais du KVO Kjell Scherpen a manqué son contrôle sur une passe en retrait, ce qui a profité à Andreas Skov Olsen qui a pu servir Adamyan, auteur d’un doublé (1-2, 32e).

Scherpen a bu le calice jusqu’à la lie peu après l’heure de jeu quand il a envoyé dans son but un tir puissant de Skov Olsen (1-3, 63e).

Avec cette victoire, les Brugeois comptent désormais 63 points et répondent au large succès de l’Union Saint-Gilloise vendredi à Louvain (1-4) pour revenir à 7 longueurs des Bruxellois, bien accrochés à leur première place. Ostende est 14e (32 pts).

Dimanche, le programme de cette 31e journée offrira une affiche entre deux prétendants aux play-off I avec Anderlecht - Antwerp (13h30) ainsi que les derbies limbourgeois et liégeois avec Genk - Saint-Trond (16h) et Standard - Seraing (21h). Entre les deux, La Gantoise pourrait pousser un peu plus le Beerschot vers la D1B (18h30).