D3 ACFF: Tournai remporte le match au sommet, Onhaye rate le coche

En D3A, Tournai, deuxième, recevait le troisième, Binche dans le choc au sommet de cette journée. En l'emportant, les locaux mettent leur adversaire à 4 points et consolident leur deuxième place. En D3B, Onhaye a raté l'occasion de revenir à un point de Dison en s'inclinant à Sprimont.

D3A ACFF

Aische 3 - 0 St-Symphorien

Buts: Gauchet (1-0, 47e), De Maeyer (2-0, 62e), Dethier (3-0, 71e)

En s'imposant grâce à une grosse entamen de seconde période qui l'a vu prendre une avance de trois buts, Aische s'empare de la troisième place du championnat suite à la défaite de Binche.

Renaissance Mons 0 - 0 Gosselies

Pas grand-chose à se mettre sous la dent dans cette rencontre qui se termine sur un triste 0-0 et qui n'a pas de grosse incidence au classement général.

Tournai 2 - 1 R.U.S. Binche

Buts: Ze (1-0, 14e), Michez (80e), Ba (2-1, 87e)

Victoire on ne peut plus importante pour Tournai dans le choc au sommet de cette journée. Opposés au troisième, les Tournaisiens ont émergé à trois minutes du terme grâce à une réalisation de Ba et comptent désormais 4 points d'avance sur son plus proche poursuivant.

D3B ACFF

Marloie 3 - 1 Raeren

Buts: Micha (1-0, 21e), Evertz (1-1, 40e), Pratz (2-1, 42e), Delvaux (3-1, 76e)

Raeren avait l'opportunité, en cas de succès, de revenir à la deuxième place au classement général mais à trébucher sur une redoutable équipe de Marloie. Micha, Pratz et Delvaux furent les buteurs locaux.

Sprimont 1 - 0 Onhaye

But: Seck (1-0, 57e)

Onhaye a raté une belle occasion de revenir à un point provisoirement de la tête du championnat en s'inclinant sur le terrain de Sprimont. Seck, unique buteur peu avant l'heure de jeu, permet à Sprimont de glaner trois points important.

Oppagne 1 - 0 Herstal

But: Jo. Jadot (1-0, 56e)

Il ne faisait pas bon être favori ce samedi soir en D3B puisque Herstal, sixième, s'est incliné chez l'avant dernier du championnat, qui réalise une excellent opération en bas de tableau.

i