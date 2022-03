Guerre en Ukraine: près de 600 civils décédés selon l’ONU

Dans ce conflit, une quarantaine d’enfants et adolescents sont morts. Les Nations Unies comptent aussi un millier de blessés.

Le Haut Commissariat des Nations unies aux droits humains (HCDH) a documenté, depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février dernier, la mort de 579 civils, dont 42 enfants ou adolescents. La guerre a aussi fait 1.002 blessés jusqu’à présent, selon les chiffres de l’agence onusienne disponibles samedi.

La veille, le HCDH recensait 564 morts et 982 blessés.

La Haute Commissaire Michelle Bachelet a une nouvelle fois souligné samedi que ces chiffres ne reflètent pas la réalité du terrain, plusieurs jours étant souvent nécessaires pour confirmer le nombre de décès. Seuls les décès dont le Commissariat est certain entrent dans ses statistiques.

Le bulletin de l’ONU relève que 105 personnes ont été tuées dans les régions de Donetsk et de Lougansk pour ce qui est des territoires encore contrôlés par Kiev et 25 dans les "républiques" autoproclamées par les séparatistes. Les 449 autres décès ont été recensés à Kiev (centre), Kharkiv (est) et Kherson (sud), notamment.