Mouscron : le cabinet d'avocats se mobilise pour l'Ukraine

Le cabinet d’avocats EULEGIS situé au 43 de la rue Roger Salengro se dit sensibilisé à la cause ukrainienne, notamment parce que ce peuple a déjà poussé la porte du lieu pour des conseils, à l’occasion… Lui aussi a donc lancé une récolte, comme l’indiquait ce vendredi son responsable, François Mouligneau: "Tout le monde peut venir chez nous déposer des kits d’hygiène comme du dentifrice, du shampooing, des couches… On peut aussi apporter des denrées non périssables mais pas de vêtements.