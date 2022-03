Le Standard racheté par le fonds américain 777 Partners

Bruno Venanzi a trouvé un accord avec la société américaine d’investissements alternatifs 777 Partners qui va racheter 100% des parts du Matricule 16 et ainsi devenir le nouveau propriétaire du Standard de Liège.

La fumée blanche tant attendue par le peuple rouche est désormais bien visible. Le Standard de Liège a officialisé son rachat ce vendredi dans la soirée. Alors qu’on évoquait une reprise partielle du club liégeois par JKC Capital (75% des parts), c’est finalement le Fonds d’investissement américain 777 Partners qui rachète l’entièreté des parts du Matricule 16.

"777 Partners se réjouit de relever ce nouveau challenge afin d’aider notre club à continuer son développement et retrouver son lustre d’antan", a écrit le club sur son site internet.

"La société américaine d’investissements alternatifs a été particulièrement séduite par plusieurs caractéristiques essentielles de notre institution:un club historique belge et européen de tradition jouissant d’une extraordinaire ferveur populaire et doté d’un des plus beaux palmarès nationaux; un club formateur de premier plan ayant une très belle réputation dans le développement des jeunes talents pour en faire des joueurs professionnels de qualité qui exercent leur passion au plus haut niveau; une marque nationale et internationale très forte au potentiel immense."

La signature du protocole d’accord de cession est réalisée, a annoncé le club, et la conclusion de la cession suivra normalement dans quelques semaines selon la procédure habituelle.