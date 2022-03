Ceci n’est pas la Foire du livre

Annulée pour la deuxième fois sous sa forme traditionnelle, la Foire du livre de Bruxelles devient la Semaine du livre.

Avec les beaux jours qui arrivent, les masques et les restrictions qui tombent, on aurait pu s’attendre à ce que la grand-messe annuelle des amateurs de lecture se tienne comme d’habitude à Tour & Taxi. Mais elle n’a pas commencé jeudi comme prévu.

Un événement comme la Foire du livre se prépare sur neuf mois, avec une période très intense les trois derniers mois où l’équipe passe de 5 à 50 personnes. "On a dû prendre une décision en décembre. Le climat était anxiogène, il y avait beaucoup d’incertitude, rappelle Marie Noble, la Commissaire générale. La Brafa (foire d’antiquités et d’objets d’art, NDLR) annulait, le Salon de l’auto annulait. On a fait la liste des pour et des contre et, la mort dans l’âme on a décidé de ne pas y aller. Maintenant, les voyants sont au vert, mais à ce moment, il y avait trop d’incertitudes, c’était trop risqué." Et puis, dit-elle, "vous imaginez 70 000 personnes dans les allées?"

L’an dernier, la Foire du livre de Bruxelles avait organisé une édition essentiellement virtuelle. Mais impossible de le refaire cette année: le budget de la Foire du livre avoisine le million d’euros, dont 800 000 sont apportés par les exposants (éditeurs, libraires…) qui louent un emplacement. Pour le festival numérique, pas d’exposants, donc pas de rentrées. "On n’avait pas les reins assez solides pour le refaire cette année".

Gros programme sur la RTBF

L’ASBL de la Foire du livre a pour mission la promotion du livre et de la lecture pour tous les publics. Et elle n’y renonce pas pour autant: dès ce dimanche et jusqu’au 20 mars, elle proposera une Semaine du livre: débats, expositions, ateliers, lectures et remises de prix à la Galerie Bortier, à Bruxelles.

Mais on pourra se plonger dans le plaisir de la lecture depuis chez soi aussi avec un gros programme sur la RTBF, télé, radio et internet. Le service public et la Foire ont travaillé ensemble à cette programmation.

Par exemple ce dimanche, sur La Trois à 20 h 35, l’émission Hep Taxi! embarque David Foenkinos (Laeïla Slimani la semaine suivante). Juste après, à 22 h 40 l’hebdo littéraire Sous Couverture accueille la romancière française Karine Tuil.

Il y aura aussi de la BD vendredi, avec des portraits d’Uderzo et Goscinny. Sur la Trois.

En radio, sur La Première, mercredi 16 mars dès 11 h 30, Jérôme Colin propose une Bagarre dans la Discothèque spéciale littérature et une émission dédiée à la littérature Jeunesse. Le 17 mars dans une émission spéciale de 13 h 15 à 14 h, on connaîtra le lauréat du Prix Première (prix du premier roman).

Mais aussi sur VivaCité, Musiq3, Tarmac, Ouftivi, Auvio…

www.flb.be et www.rtbf.be/article/la-rtbf-celebre-la-semaine-du-livre-en-tv-voici-le-programme-10950250