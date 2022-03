D1B: après sept défaites consécutives, Virton réalise l’exploit de s’offrir Westerlo

L’Excelsior Virton a mis fin à une série de sept revers consécutifs en terrassant, à la surprise générale, le leader Westerlo 1-0 vendredi soir en ouverture de la 24e journée de D1B.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Aboubakar Sidibe à la 21e minute. Grâce à ce succès inespéré, à quatre journées de la fin, Virton comptabilise 17 unités et revient à sept longueurs de Lommel, avant-dernier. De son côté, Westerlo connaît un coup d’arrêt en tête du championnat et reste bloqué à 49 points. Ils laissent l’occasion au RWDM, deuxième, de revenir à cinq points.

Westerlo dominait le début de rencontre, mais, à la surprise générale, Aboubakar Sidibe ouvrait le score pour Virton peu après le quart d’heure. Le Français William Remy jouait un coup franc rapidement pour trouver son compatriote dans le camp de Westerlo. L’ailier pénétrait dans le rectangle et tentait sa chance. Sa frappe déviée venait se loger dans le plafond de David Jensen, lobé et impuissant (21e, 1-0).

Les Campinois réagissaient via des tentatives de Thomas Van den Keybus (23e), de Lyle Foster (26e et 34e) ou encore de Kyan Vaesen mais le score n’évoluait pas avant la mi-temps, grâce, notamment à la vigilance de Timothy Martin auteur d’un premier acte abouti.

Au retour des vestiaires, Westerlo partait à l’assaut du but virtonais. Foster (51e) et Vaesen (52e et 54e) tentaient leur chance, mais en vain. À un quart d’heure du terme, Westerlo trouvait même le poteau une sur une tête de Vaesen, imité quelques minutes plus part Mathias Fixelles (80e).

Avant cette rencontre, Virton restait sur un bilan de dix défaites et deux partages sur les douze dernières rencontres de D1B. Les Gaumais ne s’étaient plus imposés depuis le 5 novembre et un succès 1-3 sur la pelouse de Lommel.