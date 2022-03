Guerre en Ukraine: la ville de Marioupol complètement assiégée risque "une tragédie inimaginable"

La ville de Marioupol, dans le sud de l’Ukraine, est complètement bloquée, selon la Russie. "Tous les ponts et les routes d’accès à la ville ont été détruits", a déclaré vendredi le colonel général Mikhail Mizintsev, relayé par l’agence de presse russe Interfax.

Le responsable militaire a également affirmé que les "nationalistes" ukrainiens avaient installé des mines sur les routes principales et ouvert le feu sans discernement. "Ils forcent la population à rester chez elle", a ajouté le responsable russe.

Plusieurs tentatives d’évacuation de civils via des couloirs humanitaires ont échoué. Les deux parties s’accusent de ne pas respecter le cessez-le-feu.

Catastrophe humanitaire

La ville est privée depuis des jours d’eau, d’électricité, de chauffage et de communications et la situation humanitaire y est décrite comme catastrophique avec des corps abandonnés dans les rues et une nourriture qui commence à manquer.

Depuis tôt vendredi, la Russie bombarde sans relâche la ville, empêchant les habitants de sortir.

"C’est vraiment quasi désespéré", a admis Stephen Cornish, le patron de MSF Suisse et l’un des coordinateurs de l’action de l’ONG en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février." Des centaines de milliers de personnes (...) sont littéralement assiégées", dit-il dans un entretien à l’AFP.

Pas de chauffage, ni d’eau

A Marioupol, il n’y pas de chauffage, pas d’eau et la nourriture commence aussi à manquer. Les bombardements sont incessants.

Plus tôt cette semaine, l’armée russe a bombardé un complexe hospitalier comprenant une maternité à Marioupol, tuant trois personnes dont un enfant et suscitant l’indignation de la communauté internationale.

La mairie de la ville a indiqué vendredi que les douze jours de siège avaient fait 1.582 victimes civiles.