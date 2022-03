Pont des Trous: l’inauguration confirmée pour le 15 avril 2023

L’ambassadeur de France a visité le chantier ce vendredi.

François Sénémaud, nouvel ambassadeur de France en Belgique, était en visite à Tournai ce vendredi. C’est depuis la halte nautique qu’il est monté à bord d’un bateau en direction du Pont des Trous afin de prendre connaissance des avancées du chantier. Il était accompagné du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois et de Christophe Vanmuysen, Inspecteur Général du SPW.

"L’histoire de notre ville est liée à l’histoire de France", n’a pas manqué de rappeler le bourgmestre tournaisien.

François Sénémaud a semblé apprécier la balade l’ayant mené sous les arches du pont et a livré ses impressions au sujet du projet de liaison Seine-Escaut. "C’est un magnifique projet en termes d’infrastructures et de transport, a souligné l’ambassadeur. Je crois comprendre qu’on touche au but dans ce dossier. Pour mener ce type de projet, il faut de l’audace car il s’agit de se projeter sur les 5, 10 voire 20 prochaines années. Je connaissais Tournai de réputation et ce ne sera pas la dernière fois que j’y viendrai."

L’Inspecteur Général du SPW, qui a mené la visite en évoquant notamment la présence des cerclages en bois issus du compagnonnage et les belles pierres, en a profité pour faire le point sur l’état d’avancement du chantier. "Tout se passe bien. La restauration de la Tour de Bourdiel est par exemple achevée à 99%. L’objectif était aussi de rabaisser les quais pour que les promeneurs se retrouvent vraiment au fil de l’eau. La date du 15 avril 2023 pour l’inauguration est bien confirmée. Il y aura un spectacle."