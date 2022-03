"Pékin Express": un binôme féminin quitte l’aventure, le duo belge assiste à une circoncision

C’est le binôme Arlette - Caroline qui quitte l’aventure à l’issue de ce cinquième épisode de "Pékin Express: Sur les terres de l’aigle royal". Moment drôle pour les frères belges Lucas et Nicolas: ils ont participé à une circoncision.

Le cinquième épisode de cette 15e saison de "Pékin Express" aura été fort en émotions pour les six binômes restant.

Au programme de cette cinquième étape: relier Tachkent, capitale de l’Ouzbékistan, à Boukhara, en passant obligatoirement par Samarcande.

Les sœurs monégasques Charlotte et Sarah ont dû faire face à un handicap de taille: emmener avec elle une passagère supplémentaire ainsi qu’une statue de 12 kilos en céramique.

Ce sont les Belges Nicolas et Lucas qui se sont imposés sur le trajet Tachkent - Samarcande, tandis que Jean-Claude et Axel ont fini deuxièmes.

Lors de leur nuit chez l’habitant à Samarcande, Les Belges ont eu une drôle de surprise. Invités par leur hôte d’un soir à une cérémonie, où les invités étaient habillés en habits traditionnels, les frères ont cru assister à un mariage. Il n’en était rien! Il s’agissait… d’un rituel de circoncision pour deux garçons. Une séquence qui aura bien fait rire le binôme.

Le lendemain, les candidats ont participé à l’épreuve d’immunité. Une étape stressante pour notre duo belge, munis du drapeau rouge. Lucas et Nicolas ont cependant rapidement maîtrisé la course et ont réussi à prendre la tête de l’épreuve. Ils remportent ainsi une troisième amulette d’une valeur de 10 000€.

Arrivées dernières, Arlette et Caroline ont choisi d’affronter Jean-Claude et Axel durant l’épreuve couperet de fin d’émission. Un choix qui sera fatal pour le binôme mère-fille. Le grand-père et son petit-fils réussissent à faire mieux que le duo féminin. Arlette et Caroline quittent donc l’aventure à l’issue de l’épisode.