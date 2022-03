Ancienne star du football ukrainien, Anatoliy Tymoshchuk est suspendu à vie pour ne pas avoir pris position contre la Russie

Le recordman de caps avec l'équipe nationale ukrainienne ne pourra plus exercer de fonction au sein du football ukrainien.

Le détenteur du record du nombre de sélection en Ukraine, Anatoliy Tymoshchuk a été banni du football dans son pays pour avoir refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ne pas avoir démissionné de son poste d'entraîneur-adjoint du club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. Ancien capitaine de la sélection nationale de football d'Ukraine, Tymoshchuk, 42 ans, a été suspendu à vie en Ukraine, a annoncé la fédération nationale de football vendredi.

Tymoshchuk se verra retirer sa licence et son nom effacé de la liste d'honneurs du football ukrainien. La fédération ukrainienne de football a ajouté qu'elle allait demander au gouvernement d'Ukraine de lui retirer ses récompenses reçues lors de sa carrière qui a vu le milieu de terrain, 144 fois international entre 2000 et 2016, jouer au Shakhtar Donetsk, au Bayern de Munich et au Zénith Saint-Pétersbourg, où il est dans le staff depuis 2017.