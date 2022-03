France 2022: 5 déclarations chocs prononcées cette semaine par les candidats à l’élection présidentielle (quiz)

À un peu moins d’un moins du premier tour (10 avril) de l’élection présidentielle française de 2022, les 12 candidats encore en lice tentent tant bien que mal de tirer leur épingle du jeu, à coup de phrases assassines et autres grandes affirmations. Retour sur les cinq déclarations chocs de la semaine.

La course à l’Élysée est plus que jamais lancée, à moins de 30 jours du premier tour de l’élection présidentielle française.

Les deux candidats qui récolteront le plus de voix le 10 avril seront assurés de disputer le deuxième tour. C’est lors de ce dernier que le prochain président de la République française sera connu.

Si les sondages évoquent Macron, Le Pen voire Zemmour, Mélenchon ou encore Pécresse au second tour, les jeux ne sont pas encore faits pour autant. Tout est encore possible pour les 12 candidats en lice. Et ceux-ci rivalisent de punchlines et autres phrases assassines afin de grappiller le maximum d’électeurs. Retour sur cinq déclarations chocs prononcées cette semaine.