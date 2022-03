Pourquoi Lewandowski et Benzema seront les deux favoris au premier Ballon d’or... estival

La formule du trophée décerné par France Football est totalement revue. Explications.

Le matin du 30 novembre dernier, la presse européenne était quasiment unanime. Lionel Messi n’aurait pas dû recevoir son septième Ballon d’or. Le joueur du PSG lui-même était presque gêné de devancer Robert Lewandowski au moment de recevoir son trophée la veille.

Le magazine France Football, en charge de l’organisation de l’événement, était lui aussi embêté que le buteur polonais ne soit pas titré. Au point de créer de toutes pièces un trophée du meilleur buteur en guise de lot de consolation.

Depuis cet épisode, l’équipe du mensuel français a totalement remis en question le fonctionnement de ses prix. En partant de plusieurs constats (qui ont favorisé Leo Messi): le palmarès collectif a pris trop d’importance sur cette récompense individuelle; de nombreux votants issus de petits pays n’ont pas l’expertise suffisante; le critère de l’année civile ne permet pas de juger correctement les performances des joueurs.

Voilà donc pourquoi plusieurs changements majeurs ont été annoncés ce vendredi. "Il nous est apparu cette année que le Ballon d’or se devait d’évoluer. Pour toujours mieux se renouveler. Ça pourrait être perçu comme une réponse à des critiques, parfois pertinentes. Mais il s’agit surtout d’une volonté affirmée, après soixante-cinq éditions, de sans cesse veiller à l’irréprochabilité et l’exemplarité du trophée", a communiqué la rédaction de France Football.

La plus grande modification concerne le timing. Le Ballon d’or sera décerné sur base de la saison et non de l’année civile. "La prochaine édition prendra en compte l’intégralité de la saison 2021-2022 qui se terminera avec l’Euro féminin (6-31 juillet 2022)."

Ce qui signifie que les différents prix (Ballon d’or masculin et féminin, trophées Yachine et Kopa, meilleur buteur et meilleur club) seront remis à la fin de l’été. Et que la Coupe du monde 2022 organisée en fin d’année intégrera l’édition 2022-2023.

Autre nouveauté: les différentes listes de nommés ne seront plus uniquement établies par les journalistes de France Football et de L’Équipe. Didier Drogba, l’ambassadeur du trophée, ainsi que les votants masculin et féminin les "plus perspicaces lors de l’édition précédente" proposeront leur liste.

Ensuite, le nombre de votants (170 journalistes en 2021) sera réduit. "L’idée est de circonscrire le jury à une "élite", à de vrais connaisseurs. Seuls les représentants des cent premiers pays au classement FIFA (et les cinquante pour les femmes) seront "qualifiés" pour voter."

Ledernier gros changement sert à clarifier le choix des votants, avec la mise en place de trois critères selon un ordre de priorité. D’abord les performances individuelles, puis les performances collectives et le palmarès de la saison. Enfin, la classe du joueur et son sens du fair-play.

Il reste donc moins de trois mois à tous les prétendants pour s’illustrer. À ce stade, deux noms ressortent aisément du lot. Robert Lewandowski (Bayern) et Karim Benzema (Real Madrid) qui réalisent tous les deux une saison extraordinaire. Le premier compte 42 buts (!) en 35 apparitions cette saison. Le second totalise 30 buts et 12 assists en 33 matchs, avec peut-être une implication encore plus grande que Lewandowski dans le jeu de son équipe.

Derrière ce duo, Sadio Mané, Mohamed Salah (Liverpool) et Kylian Mbappé (PSG) seront en embuscade.