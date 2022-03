Guerre en Ukraine: frappes russes sur un centre pour personnes handicapées près de Kharkiv

Invasion de l’armée russe en Ukraine: un établissement pour personnes handicapées a été touché ce vendredi par des frappes russes, près de Kharkiv.

Un établissement pour personnes handicapées a été touché ce vendredi par des frappes russes, près de Kharkiv, dans l’est de l’Ukraine, sans toutefois faire de victimes selon un premier bilan des services d’urgence.

"L’ennemi a frappé aujourd’hui un établissement spécialisé pour personnes handicapées près d’Oskil", a indiqué sur Telegram le responsable de l’administration régionale, Oleh Sinegoubov.

Il a précisé que 330 personnes - dont 10 sont en fauteuil roulant et 50 à mobilité réduite - se trouvaient sur les lieux au moment de l’attaque, mais toutes étaient "à l’abri" des bombardements.

Soixante-treize personnes ont pu être évacuées, a-t-il ajouté.

"Heureusement, il n’y a pas de victimes", ont indiqué un peu plus tard les secours ukrainiens, en précisant que "les charpentes du bâtiment ont été détruites au niveau des 2e et 3e étages".

"Il n’y a plus de chauffage, d’électricité et d’accès à l’eau", a écrit sur Facebook Youriy Chparaga, le responsable des affaires sociales de la région de Kharkiv.

"Les Russes ont de nouveau mené une attaque brutale contre des civils", a déploré M. Sinegoubov. "C’est un crime de guerre contre des civils, un génocide de la nation ukrainienne!", a-t-il encore fustigé sur sa chaîne Telegram.

Ce bombardement intervient deux jours après des frappes aériennes qui ont touché un hôpital pédiatrique et une maternité à Marioupol, port assiégé du sud de l’Ukraine. Ces frappes, qui ont suscité une vague d’indignation à travers le monde, ont fait trois morts dont une fillette et de nombreux blessés.

L’hôpital pédiatrique de Marioupol était "opérationnel", a assuré vendredi une porte-parole du Haut commissariat de l’ONU aux droits de l’Homme face à la presse, rejetant l’idée défendue par Moscou d’une "mise en scène" de "nationalistes" ukrainiens.

Selon M. Sinegoubov, l’armée russe "n’a d’autre choix que d’attaquer cyniquement la population civile" face à la résistance de l’armée ukrainienne, après plus de deux semaines de combats.

L’Organisation mondiale de la santé a comptabilisé 26 attaques sur des établissements de santé ukrainiens depuis le début de l’invasion russe, qui ont fait 12 morts et 34 blessés, a indiqué un porte-parole, Tarik Jasarevic, en direct de la ville ukrainienne de Lviv lors d’un briefing de l’ONU qui se tenait à Genève.

4 soldats ukrainiens tués dans un bombardement de la base aérienne de Lutsk

Quatre soldats ukrainiens ont été tués et six autres blessés vendredi dans le bombardement par l’armée russe de la base aérienne de Lutsk, dans le nord-ouest de l’Ukraine, ont annoncé les autorités locales.

"Malheureusement, à la suite du bombardement de notre aérodrome par la Fédération de Russie, quatre militaires ont été tués et six blessés", a indiqué le maire de Lutsk Ihor Polichtchouk sur Telegram. Un précédent bilan faisait état de deux soldats morts et six blessés.

Selon le responsable de l’administration régionale, Youriy Pohuliayko, "quatre roquettes ont été tirées" à 05H45 (04H45 HB) sur la base aérienne par un avion de chasse russe.

Un peu plus tôt, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, avait annoncé que "les aérodromes militaires de Lutsk et d’Ivano-Frankivsk (ouest), (avaient) été mis hors service".

"Explosions du côté de l’aéroport. Tout le monde à l’abri! Ne publiez aucune photo, adresses ou coordonnées!", avait averti sur Facebook le maire de Lutsk.

Les services municipaux de chauffage urbain avaient annoncé des interruptions "en raison des explosions".

"L’équipement des chaufferies n’a pas été endommagé, il est en bon état", a précisé M. Polichtchouk, indiquant que l’approvisionnement en eau chaude avait repris.

A Dnipro, ville du centre de l’Ukraine épargnée jusqu’ici par les forces russes, des frappes aériennes ont visé vendredi des zones civiles, faisant une victime, selon les services d’urgence ukrainiens.

Tôt le matin, "il y a eu trois frappes aériennes sur la ville, sur un jardin d’enfants, un immeuble résidentiel et une usine de chaussures à deux étages où un incendie s’est ensuite déclaré. Une personne est décédée", ont déclaré les secours ukrainiens dans un communiqué.