Farid répond à votre question météo: quelle météo pour les soumonces du Carnaval ce week-end?

La question du jour à Farid est celle de Jacqueline de La Louvière (Hainaut): "Salut Farid, je reviens de Provence et participe aux soumonces générale du Carnaval ce samedi après-midi. Doit-on craindre beaucoup de pluie ou je peux prévoir les lunettes de soleil?". Farid répond et donne son bulletin du week-end.

Salut Jacqueline, tu as déjà très bien fait de revenir du sud de la France où l’on attend un épisode Cévenol assez sévère (200-250 L de pluie localement). Il fera nettement plus calme sur le pays avec néanmoins quelques petites pluies samedi après-midi sur le centre après les éclaircies du matin.

Un front occlus affaibli ondulera et donnera donc de faibles précipitations par intermittence (1-2 L max) dans une douceur encore bien présente (12-14°C). Le vent de sud ne sera pas bien méchant et l’ambiance pas trop mauvaise (périodes sèches) même s’il faudra prévoir une petite veste.

Dimanche verra une belle amélioration se dessiner avec de belles éclaircies avant le retour de quelques pluies en soirée. Une dernière perturbation lundi soir et mardi matin et retour du printemps mercredi avec localement 18 à 19°C! Bon amusement.

Et sur le reste du pays?

On retrouvera ce petit front occlus mourant sur le sud-est donnant encore quelques gouttes alors que des éclaircies perceront déjà sur un axe Hainaut-Bruxelles et tout l’ouest. Fin de matinée, les nuages reviendront et la perturbation aura tendance à faire marche arrière et les pluies reviendront en cours d’après-midi sur une large bande centrale du pays. Pas de grosses quantités mais une ambiance un peu plus maussade sauf à la mer qui pourrait rester au sec jusque fin d’après-midi.

En fin de journée, encore quelques gouttes localisées surtout sur le sud avant le retour de quelques éclaircies par l’ouest en fin de soirée. Les maxima atteindront 12 à 15°C de l’ouest au nord et le vent sera faible de sud mais devenant assez fort le soir (45 km/h). Temps calme dimanche avant le retour de la pluie fin d’après-midi par la France.