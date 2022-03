Biden veut éviter "la Troisième Guerre mondiale" en Ukraine: "Nous n’allons pas combattre contre la Russie"

Le président des Etats-Unis Joe Biden s’est engagé vendredi à "éviter" une "confrontation directe entre l’Otan et la Russie", car elle provoquerait "la Troisième Guerre mondiale".

"Nous n’allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine", a martelé le dirigeant américain depuis la Maison Blanche.

La Russie "paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques" en Ukraine, a prévenu le président américain Joe Biden lors d’un discours à la Maison Blanche vendredi.

Les Occidentaux s’inquiètent d’une possible utilisation d’armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales. Une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur ce sujet se tiendra vendredi.

L’Otan ne veut pas de «guerre ouverte»

Plus tôt, l’Otan a déclaré ne pas vouloir de " guerre ouverte avec la Russie ", via son secrétaire général Jens Stoltenberg, présent à Antalya dans le Sud de la Turquie.

"Nous avons la responsabilité d’empêcher que ce conflit (entre la Russie et l’Ukraine, ndlr) s’intensifie au-delà des frontières de l’Ukraine et devienne une guerre ouverte entre la Russie et l’Otan", a-t-il dit en marge du Forum diplomatique organisé par la présidence turque.