Des recettes pour manger au bureau - Qui est le meilleur sommelier de Belgique 2022? - Une nouvelle appli antigaspi: notre sélection gastronomie pour les Wallons Gourmands

Bienvenu dans notre nouveau rendez-vous dédié à la gastronomie et au terroir. Si comme nous, vous aimez les plaisirs de la table et que vous aimez découvrir des nouveautés, vous êtes au bon endroit. Car chaque semaine, L’Avenir va vous faire découvrir des bonnes adresses, des recettes et des divins breuvages mais aussi vous raconter l’histoire de ces femmes et de ces hommes qui mettent en valeur notre terroir wallon. Alors rejoignez-nous et soyez Wallons Gourmands.

MISE EN BOUCHE

Depuis ce lundi, il y a comme un parfum de légèreté qui fleure bon sur notre pays. Je ne fais pas référence à la météo printanière mais à la fin de la quasi-totalité des mesures sanitaires dont le télétravail obligatoire.

Nous sommes donc nombreux à quitter la tranquillité de nos domiciles pour retrouver le chemin du bureau. Si certains y retournent avec des pieds de plomb car ils étaient très heureux de manger tranquille en tête à tête avec leur chat, d’autres y voient une véritable bulle d’oxygène. Que ce soit pour retrouver les collègues, les papotes entre collègues (surtout) ou simplement pour retrouver une meilleure hygiène de vie. Car il faut bien l’avouer, en ce qui me concerne, la proximité entre mon frigo et mon ordinateur, en télétravail, ne m’a pas rendu service. Une olive par-ci, un bout de fromage par-là… très vite, mon jeans est devenu trop serrant.

Alors oui, vous me direz, on peut aussi trouver des crasses au bureau mais aller à la machine à crasses toutes les 30 minutes quand on bosse sur un plateau, c est plus difficile que dans sa propre chaumière où seul le chat voit vos allers-retours vers le frigo.

"Encore une gaufre?"….Vous voyez cette petite phrase bien culpabilisante de la collègue. Mais, n’oublions pas non plus, le fameux sandwich acheté à la va-vite qui quelle que soit sa garniture a toujours un goût de mayo. Donc oui, niveau bouffe, les tentations sont grandes également mais moi, ce retour au bureau, moi je le vois un peu comme une nouvelle année où je me dois de prendre des bonnes résolutions.

Et la première, je vous le donne en mille, ce sera de me faire un lunch box healthy à emporter au bureau. Un truc facile et rapide qui ne me demandera pas de me lever à 5 heures du matin tous les jours. Un repas sain qui ne me plongera pas dans une sieste immédiatement après l’avoir ingurgité et qui ne nécessitera pas de changer toute mon organisation.

Doux rêve? Peut-être mais en attendant on vous a quand même dégoté des recettes du feu de dieu pour tenir votre bonne résolution (enfin c’est surtout la mienne) . Wraps, rouleaux de printemps, salade de lentille à la grecque, on s’offre du goût et de la couleur dans nos assiettes. Alors qui me suit?

RECETTES

5 recettes avec des wraps

On l’appelle wrap, dürüm, tortilla, cette petite crêpe de blé est à la mode. Elle s’invite le midi à la place du sandwich ou à l’apéro, roulée avec du saumon fumé et du fromage frais. Voici cinq idées du monde entier pour cinq plats vite prêts pour quatre personnes.

4 recettes pour booster vos tartines

Manger autrement, c’est vrai, ça demande un peu d’organisation, surtout si vous décidez de faire les garnitures maison (voir nos quatre recettes), mais vous pouvez préparer une plus grande quantité pour plusieurs jours, ou en congeler une partie.

8 alternatives aux traditionnelles tartines

La tartine de pain blanc-saucisson est un peu tristounette quand vient le midi… Pour éviter de craquer pour un sandwich ou les sucreries de la machine parce que le contenu de sa boîte à tartine n’est pas très attirant, on peut lui donner un peu de couleurs et de volume.

DANS L’ACTU

Ils sont «Sommelier de l’année»

Les résultats de l’élection du "Sommelier of the year 2022" ont été annoncés ce lundi à Bruxelles. Avec un Luxembourgeois et un Brabançon dans les lauréats.

350 exposants présents au Salon Horecatel au WEX

Après une édition reportée en 2021, le salon Horecatel fait son retour du 13 au 16 mars au WEX de Marche pour une 55e édition toujours aussi gourmande.

Fresheo part à la conquête de la Flandre depuis Floreffe

Après la Wallonie et Bruxelles, l’entreprise namuroise de livraison de plats à domicile s’attaque à la Flandre. Le tout depuis un nouveau site de production basé à Floreffe pour lequel elle a consenti un investissement de plus d’1,5 million d’euros.

Phenix, la nouvelle appli antigaspi qui veut tenir tête à Too Good To Go

À Bruxelles, 25.000 tonnes de produits alimentaires finissent chaque année à la poubelle. Phenix, débarquée en juin dans la capitale, compte bien s’y attaquer en facilitant l’accès aux invendus des magasins et restaurants.

LE RESTO

On a testé le resto Le Bouchon et l’Assiette à Soignies

Le bouchon et l’assiette Chemin du Saussois, 5A, à Soignies. Lunch à 35€. Menus à 48, 72 et 100€. EdA Mathieu Golinvaux

Un chef dont on peut dire qu’il sait se tenir à table, qui est aux fourneaux depuis près de 50 ans, a fréquenté tous les étoilés et se passionne autant pour le vin que pour le plat.

LA CAVE

La cave à vin de Deuzio

Quel vin avec du fromage? Quel vin blanc avec les moules? Rouge, rosé, blanc, que servir avec votre couscous?Découvrez notre sélection de vins pour l’apéro ou pour une recette plus élaborée: chaque semaine, Pascal Jassogne vous conseille sur le choix des bouteilles de vin pour accompagner vos plats ou éviter un mal de tête.

BON PLAN

Participez à un atelier chocolat

