Climat et énergie: les 168 recommandations d’un panel de citoyens wallons

168 recommandations d’un panel citoyens pour réduire les gaz à effet de serre de la Wallonie ont été dévoilées.

Ce n’est pas encore l’aboutissement, mais c’est une étape clé d’un processus inédit en Wallonie qui s’est achevée ce dimanche à Namur: les recommandations faites par un panel citoyen sur le climat ont été rendues publiques. Pas moins de 168 recommandations, ont été échafaudées par 50 Wallons aux profils socio-économiques variés et choisis parmi 5 000 ménages tirés au sort.

Entourés d’experts, les panélistes ont travaillé durant de nombreux week-ends sur plusieurs thématiques: l’aménagement du territoire et de l’accessibilité; l’habitat; la mobilité; la consommation responsable; la sensibilisation et la communication; l’enseignement, la formation et l’éducation; le développement économique; l’agriculture. Avec, évidemment en fil rouge, le climat et donc la question énergétique liée aux émissions de gaz à effet de serre. Que la Wallonie s’est engagée à réduire de 55% d’ici 2030 (par rapport à 1990).

Le travail réalisé par ces citoyens wallons n’a donc pas vertu d’être un simple brainstorming théorique. Il s’accompagne d’objectifs opérationnels à atteindre et pourrait servir de base, voir d’ossature, au prochain Plan Air Climat Energie 2030 de la Wallonie que le gouvernement wallon pourrait présenter aux alentours de l’été.

Au cabinet du ministre du Climat Philippe Henry (écolo), qui est à la base de cette initiative de panel citoyen, on assure d’ailleurs que l’administration wallonne sera tenue d’analyser chacune des propositions émises. Et aucune ne pourra être écartée sans motivation.

Pour le reste, il ne s’agit évidemment pas d’un référendum qui engage le gouvernement wallon. Le prochain Plan Air Climat Energie restera soumis aux arbitrages politiques. Mais on imagine mal ce travail citoyen complètement ignoré. D’autant qu’il n’a pas été réalisé en vase clos.

Outre l’encadrement par des experts, ces recommandations, mesures et propositions d’actions se sont nourries des idées et avis qui ont été soumis par divers acteurs de la société. Comme les associations environnementalistes, des jeunes de moins de 18 ans, le patronat et les syndicats ou encore des associations de lutte contre la pauvreté.

Les panélistes ont donc été attentifs à ne pas construire une politique climatique – et donc énergétique – déconnectée des réalités socio-économiques. Les recommandations ont ainsi été classées en fonction de leur impact (positif) plus ou moins fort pour le climat, mais aussi en fonction de leur acceptabilité par la société. On y trouve donc tout à la fois de vraies politiques de rupture et des recommandations qui n’auraient qu’un impact plus marginal.

L’ensemble de ces mesures et recommandations est consultable ici: