Serions-nous prêts à nous reconfiner?

La crise du Covid est venue bousculer l’équilibre social. Mesure emblématique, le confinement a été particulièrement mal vécu par la population.

Avant de lire Le 12 mars 2020, le Conseil national de sécurité édictait les premières mesures sanitaires restrictives visant à endiguer la propagation du coronavirus. Deux ans plus tard, a-t-on tiré les leçons de cette crise? Sommes-nous mieux armés pour faire face à une nouvelle pandémie? Durant une semaine, nous aborderons ces questions sous le prisme d’une thématique. Ce samedi, focus sur l’angle sociétal.

C’était en mars 2020. Après une salve de mesures préventives, la Première ministre, Sophie Wilmès, annonce le confinement strict du pays. Suite à cette décision, de nombreux secteurs sont contraints de fermer leurs portes. Un calme inhabituel règne alors dans les villes, où chacun se retranche dans son habitation. Des sanctions sont également prévues pour les personnes qui ne respecteraient pas les règles sanitaires.

C’est une évidence, le confinement a durablement marqué la société belge. Mais si une telle crise se représentait, serions-nous capables de nous reconfiner?

Sous réserve de la nature d’une nouvelle pandémie ou d’une crise environnementale qui exigerait un nouveau confinement, Pascale Vielle, professeure de droit social à l’UCLouvain, répond par la négative. "Il est évidemment difficile de donner une règle générale, mais le confinement, qui a été extrêmement long, repose sur une vision des citoyens qui seraient à la fois non solidaires les uns vis-à-vis des autres et irresponsables. Le gouvernement, sur base d’indicateurs chiffrés, a décidé de les gérer en se fondant sur la répression et la peur, lance notre interlocutrice. En ce sens, un nouveau confinement serait inacceptable pour la population, qui a bien compris que certaines mesures n’étaient pas de nature à répondre aux problèmes rencontrés."

Pascale Vielle souligne que certains gestes barrières, en particulier le port du masque, ont désormais fait leurs preuves. " Au début de la crise, on ne le savait pas… Et puis le problème, c’est qu’il n’y avait pas de masques disponibles. D’ailleurs, plutôt que d’assumer qu’il avait fait une bêtise en détruisant les stocks, le gouvernement a maintenu la perspective de confinement en disant, d’abord, que le port du masque n’était pas nécessaire, voire inutile!"

Pour ces raisons, si la pandémie repartait de plus belle, la population n’accepterait sans doute plus un tel confinement. "Sous réserve d’un cas de force majeure ou peut-être d’un confinement très limité dans le temps."

Une grande détresse

Dans l’hypothèse d’une nouvelle crise, des ajustements devront être réalisés en matière de politiques publiques. Selon Fabienne Glowacz, professeure à l’ULiège et psychologue clinicienne, des mesures telles que le confinement ne pourront plus être pensées comme en mars 2020. "Les effets délétères de ce confinement ont été extrêmement importants, notamment en matière de santé mentale, de vécu au sein des familles, ou de violences familiales." Ces différents impacts ont d’ailleurs été renseignés dans des études à la fois belges et internationales.

Remettre le confinement sur la table paraît également difficile, étant donné que la population a désormais fait l’expérience de cet isolement social. "Quand vous sondez certaines populations, il y a clairement des personnes qui disent qu’elles ne sont pas prêtes à revivre un confinement tel que nous l’avons vécu. D’une part, probablement, en raison de l’efficacité que l’on attribue à ce confinement, et d’autre part, eu égard à la détresse associée à toutes ces fermetures."

Face à une nouvelle crise, il faudra donc revoir le dispositif. Pour Pascale Vielle, le rapport que les autorités entretiennent avec les citoyens doit changer. "On remarque que, dans ce type de situation, la population fait preuve de solidarité. Je pense aux personnes qui ont confectionné des masques. À l’avenir, le gouvernement devra soutenir les citoyens dans leurs efforts plutôt que d’opter pour le contrôle et la répression. C’est d’autant plus pertinent dans un contexte où l’État n’est pas en mesure de répondre aux besoins de la société!"