Un corps sans vie a été découvert vendredi après-midi dans l’Escaut à Anvers, aux abords des quais du centre historique, a indiqué la police locale. L’identité de la victime et la cause du décès ne sont pas encore connues.

Il est possible que le corps se trouvait depuis un certain temps dans l’eau. Une enquête plus approfondie de la police de la navigation devra clarifier les circonstances du décès.