Guerre en Ukraine: ce qu’il faut savoir ce vendredi 11 mars

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine - photo prise ici à Lviv ce vendredi 11 mars 2022. AFP

Invasion de l’armée russe en Ukraine: on fait le point sur ce qui a fait l’actu ce vendredi 11 mars 2022, lors de ce 16e jour de guerre.

1 Plus de 2,5 millions de personnes ont fui

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine, dont 116.000 sont des ressortissants de pays tiers, depuis le lancement de l’invasion russe le 24 février, ont indiqué les Nations unies ce vendredi.

"Le nombre de réfugiés venus d’Ukraine - tragiquement - a atteint aujourd’hui 2,5 millions. Nous estimons également qu’environ deux millions de personnes sont déplacées à l’intérieur de l’Ukraine", a indiqué le chef de l’agence de l’ONU pour les réfugiés, Filippo Grandi, dans un tweet.

2 La Russie embauche des «assassins syriens» pour «détruire» l’Ukraine, dénonce Zelensky

La Russie embauche des " assassins syriens " pour " détruire " l’Ukraine, a dénoncé ce vendredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, après que Moscou a indiqué être favorable à l’envoi de mercenaires syriens pour combattre aux côtés des forces russes dans le pays.

3 L’Otan ne veut pas de «guerre ouverte» avec la Russie

L’Otan ne veut pas de "guerre ouverte avec la Russie", a déclaré ce vendredi à l’AFP Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l’Alliance, à Antalya dans le Sud de la Turquie.

"Nous avons la responsabilité d’empêcher que ce conflit (entre la Russie et l’Ukraine, ndlr) s’intensifie au-delà des frontières de l’Ukraine et devienne une guerre ouverte entre la Russie et l’Otan", a-t-il dit en marge du Forum diplomatique organisé par la présidence turque.

4 Zelensky accuse Moscou d’une «attaque» sur un couloir humanitaire vers Marioupol

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé ce vendredi l’armée russe d’empêcher l’évacuation de civils des villes encerclées de Marioupol et Volnovakha (sud-est) et d’avoir mené une attaque sur le trajet prévu d’un couloir humanitaire.

"Les troupes russes n’ont pas cessé le feu. Malgré tout, j’ai décidé d’envoyer un convoi de véhicules vers Marioupol, avec de la nourriture, de l’eau, des médicaments (...) Mais les occupants ont lancé une attaque de char exactement là où devait passer ce couloir", a-t-il affirmé, dans une adresse vidéo publiée par la présidence.

5 L’UE propose 500 millions d’euros supplémentaires pour financer des armes

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a proposé ce vendredi à Versailles, où les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE sont réunis en sommet, de doubler le financement européen pour fournir des armes à l’Ukraine contre la Russie et de porter cette somme à 1 milliard d’euros.

Borrell a déclaré avoir "fait une proposition pour doubler la contribution (de l’UE) avec 500 millions d’euros en plus pour des armements en soutien à l’armée ukrainienne".

"Je suis certain que les dirigeants vont la soutenir", a-t-il ajouté.