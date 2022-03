Dans une cave de Laeken, 4 kilos de hasch planqués dans une valise

La police de Bruxelles-Capitale/Ixelles a mis la main sur quatre kilos de haschich dans la cave d’une habitation à Laeken. La découverte a eu lieu lors d’une perquisition.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a mis la main sur une quantité de quatre kilos de haschich, samedi, dans la cave d’une habitation à Laeken. La découverte a eu lieu lors d’une perquisition, ordonnée à la suite d’une observation policière. Un suspect a été interpellé et mis à disposition du parquet de Bruxelles.

"Deux inspecteurs de la recherche locale ont observé un groupe de jeunes, rue du Champ de l’Église à Laeken. Soupçonnant que des stupéfiants étaient de nouveaux vendus dans le quartier, ils ont procédé au contrôle du groupe", a détaillé la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles vendredi.

"L’un des jeunes était en possession de six pacsons de marijuana et d’une somme de 445 euros. Il a déclaré avoir acheté la drogue aux Pays-Bas le même jour. Le suspect a été transféré au commissariat pour audition et son domicile à Laeken a été perquisitionné. Dans la cave de l’immeuble, les inspecteurs ont trouvé une valise contenant quelques centaines de sachets de conditionnement, une balance de précision et 178 grammes de marijuana, ainsi que, à côté de la valise, un sac contenant une quantité de 3,684 kilos de haschich, conditionnée en 38 pains emballés séparément", a indiqué la zone.

Le suspect a avoué que les stupéfiants lui appartenaient, selon la police. Il a été mis à la disposition du parquet de Bruxelles après audition.