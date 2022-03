10 articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce vendredi 11 mars

La hausse du prix des carburants aura-t-elle la peau des bénévoles ? Avis de recherche, comment la police va innover; Liege Airport: ceux qui se plaignent le plus… Une sélection de 10 articles pour nos abonnés.

1. Les voitures des chauffeurs bénévoles resteront-elles bientôt au garage?

La flambée du prix des carburants pourrait avoir raison de la bonne volonté des chauffeurs bénévoles qui perçoivent 37 cents par km.

2. Interdiction de créer de nouveaux gîtes à La Roche sauf...

La commune de La Roche va limiter la création de gîtes sur son territoire durant un certain temps. Un moratoire a été voté dans ce sens à l’unanimité.

3. La police innove: bientôt des «crime-clips» plus élaborés du côté francophone, comme c’est déjà le cas en Flandre

Le service avis de recherche de la police fédérale belge espère conclure cette année un partenariat avec un média francophone, afin d’avoir une même offre de service qu’en Flandre avec les reportages ‘FAROEK’.

4. Des pâtisseries coquines en face de la cathédrale de Tournai

Juste en face du cœur gothique de la cathédrale, s’est installé un commerce de sucreries sexy et de desserts érotiques.

5. Comment réussir l’intégration du numérique à l’école?

Une étude de la Fondation Roi Baudouin analyse l’impact du numérique sur les pratiques pédagogiques des profs et sur les élèves. Elle pointe les freins à l’utilisation de ces nouveaux outils et les facteurs qui contribuent à leur intégration.

6. Le juge Luc Monin remis (provisoirement) en liberté

Tard dans la soirée de mercredi, le juge dinantais (suspendu) Luc Monin a pu quitter la prison de Fresnes. Pour mémoire, la cour d’appel de Liège a, en avril dernier, condamné le sexagénaire à 5 ans de prison ferme, et son pourvoi en cassation a été rejeté.

7. Liege Airport: ceux qui se plaignent le plus

Le nouveau développement de l’aéroport de Liège, ce sont des terres en moins et du béton en plus. Mais pas plus qu’il ne faut, relativise la Sowaer.

8. À LA TV | Que devient Jim Carrey, l’as de la grimace?

Arte dresse le portrait de l’homme au visage de caoutchouc. Attachant et plus politique qu’il n’y paraît. Au-delà des blagues grasses et des incroyables grimaces de son visage élastique, Jim Carrey a démasqué les travers de la société américaine.

9. MUSIQUE | L’actu musicale de la semaine: Goose, Franz Ferdinand, Rammstein Cascadeur et Julien Doré

Cette semaine, les Courtraisiens de Goose refont parler d’eux avec un 5e album. Franz Ferdinand sort son premier best of après 20 ans de carrière. Cascadeur et sa voix d’ange revient nous enchanter et les Black Keys annoncent un nouvel album. Voici l’actu musicale de la semaine.

10. Evenepoel à 9 secondes de Pogacar après la 4e étape de Tirreno-Adriatico: «C’était un bon premier test, au suivant»

Quatrième de l’étape, Remco Evenepoel a lâché quelques secondes mais il est content.