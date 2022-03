Guerre en Ukraine: De Croo évoque le prix du gaz et des carburants

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, doit préparer des propositions d’intervention sur le marché de l’énergie dans les deux semaines qui viennent.

La plupart des États membres de l’UE soutiennent le principe d’une intervention sur les prix du gaz, a indiqué vendredi le Premier ministre, Alexander De Croo, lors de son arrivée au deuxième jour du Sommet de Versailles.

"Lorsque je suis arrivé hier et j’ai dit que la Commission européenne devait intervenir dans les prix du gaz, et définir un plafond, cela a suscité beaucoup de questions. Mais pendant la discussion au Conseil, j’ai vu que la plupart des pays étaient en fait d’accord", a-t-il déclaré.

Nous devons faire en sorte d’arrêter de faire des dépenses qui vont directement dans la poche de la Russie

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, doit préparer des propositions d’intervention sur le marché de l’énergie dans les deux semaines qui viennent. "On peut préparer une telle chose à court terme. Nous devons faire en sorte d’arrêter de faire des dépenses qui vont directement dans la poche de la Russie", a expliqué le Premier ministre, répétant de la sorte le plaidoyer qu’il a tenu jeudi devant le parlement belge.

Il y a dix jours, la ministre fédérale de l’Énergie, Tinne Van der Straeten, avait défendu cette idée d’un plafonnement des prix à l’occasion d’une réunion avec ses collègues européens.

Prix des carburants: des mesures «dans les prochains jours»?

Le Premier ministre a rappelé par ailleurs que son gouvernement s’apprêtait à prendre des mesures "dans les prochains jours" afin de modérer le prix des carburants.

"Les prix sont élevés partout en Europe. Fondamentalement, nous devons faire quelque chose pour lutter contre les prix insensés sur les marchés de l’énergie. Sinon, nous continuerons à dépenser de l’argent, mais nous ne nous attaquerons pas aux problèmes fondamentaux", a-t-il ajouté.

Malgré des appels de plus en plus insistants dans la majorité et au sein même du gouvernement, l’exécutif fédéral n’a pas encore annoncé de nouvelles mesures de soutien. Les décisions sont attendues la semaine prochaine, mais il reste à savoir quand exactement, tant la pression économique et politique est forte.

Les écologistes veulent un "paquet global" incluant les mesures de soutien face à l’explosion des prix, le soutien à la transition énergétique qui doit favoriser l’indépendance dans ce domaine et enfin l’avenir du nucléaire. Jusqu’à présent, la seule échéance connue est le 18 mars, date à laquelle une décision finale doit être prise sur l’avenir du nucléaire mais, dans la majorité, tant les socialistes, que les libéraux et le CD&V estiment qu’il n’est plus possible d’attendre.