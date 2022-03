Flambée des prix de l’énergie: quel impact sur les frais de déplacement et pour le télétravail?

La hausse des prix de l’énergie de l’énergie a un impact pour les travailleurs. Les employeurs ne sont toutefois pas tenus d’adapter les frais de déplacements ou l’indemnité forfaitaire de bureau .

Frais de déplacements

Pour les employés qui n’ont pas de carte carburant, le remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail relève de dispositions sectorielles. C’est le secteur qui définit comment l’employeur doit intervenir. Les remboursements de frais de transports sont souvent liés au coût de la carte train, dont les tarifs sont indexés en février de chaque année.

L’indemnité octroyée par l’employeur suit cette indexation, mais elle ne s’adaptera donc pas à la flambée actuelle des prix du carburant. L’indemnité forfaitaire kilométrique liée à déplacements de mission (0,3707€/km acceptés par le fisc) est, elle, indexée chaque année au 1er juillet.

Télétravail

Il n’est pas prévu non plus d’augmenter l’indemnité forfaitaire de bureau (fixée à 134,71€ par mois maximum, montant indexé par l’ONSS au 1er février dernier) censée couvrir, entre autres, les frais de chauffage et d’électricité du personnel qui télétravaille de manière structurelle à domicile. Des frais qui, eux aussi, augmentent nettement ces jours-ci et dont, à moins d’une révision négociée, l’employé doit supporter la hausse.