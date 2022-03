Live foot P1: Biesme vs. Ciney, clap 3e !

Suivez en live la 22e journée de championnat de P1 namuroise. Au programme, un certain Biesme-Ciney, le troisième du genre cette saison…

Une fois n’est pas coutume, les 8 rencontres du week-end en P1 se joueront simultanément, ce dimanche après-midi.

Tandis que Fernelmont, Flavion, Molignée et Malonne, chacun en déplacement, vont courir après un succès qui les boude depuis début février pour certains (Malonne et Flavion) voire début décembre (Molignée) ou fin novembre (Fernelmont), le programme de la 22e journée de championnat propose également une énième revanche entre les Biesmois et le leader cinacien. Les hommes de Xavier Thiry ont déjà défait Ciney à deux reprises, en championnat et en Coupe. Réussiront-ils la passe de trois cet après-midi? Suivez ici notre direct commenté des matches de P1:

Le programme du week-end:

Andenne – Malonne

Condrusien – Fernelmont-Hemptinne

Meux B – Beauraing

Nismes – Chevetogne

Biesme – Ciney

Grand-Leez – Loyers

Union Dinantaise – Molignée

Spy – Flavion-Morialmé