Tout savoir sur le nouveau dépôt de bus de Tilleur

Le projet Mobi'Park a été présenté, jeudi soir, à la population. Il sera contruit sur les 90 000 m2 actuellement inexploité de Chimeuse

Élément indispensable dans la mise en place de la stratégie multimodale du TEC, le projet Mobi’Park TEC a été présenté, jeudi soir, en Réunion d’Information Préalable (RIP), devant les riverains des communes concernées (Saint-Nicolas et Liège) et ce, dans le cadre de la procédure légale de mise à l’Étude des Incidences Environnementales.

Proche de la future station tram “Tilleur Église”, cette infrastructure est appelée à devenir le deuxième plus grand dépôt TEC de Wallonie.

Elle permettra à l’entreprise d’assurer l’exploitation et la maintenance d’une nouvelle flotte de tribus, destinée à circuler sur les lignes à Haut Niveau de Service, en complément de l’offre du tram. “Une complémentarité indispensable afin de proposer une offre fiable en matière de mobilité durable pour la région liégeoise”, estime le TEC.

500 travailleurs en 2025

Par ailleurs, ce nouveau parc supplantera l’ancien dépôt de Jemeppe devenu trop vétuste et inadapté aux besoins futurs.

Le Mobi’Park sera construit sur l’ancien site dit Chimeuse: les 90.000 m2 de terrains, actuellement inexploités, permettront l’implantation de cette nouvelle infrastructure “indéniablement porteuse d’emplois et d’une dynamique positive de l’espace public. Une véritable plus-value pour la région. Près de 500 collaborateurs travailleront quotidiennement au sein du Mobi’Park”.

D’autres services verront le jour au cœur de ce nouveau centre avec un axe fort autour de la formation. Le site disposera de deux zones, l’une pour l’apprentissage de la conduite, l’autre pour la formation dans les ateliers.

“Cette future implantation est pensée pour répondre aux dernières exigences en matière de respect de l’environnement”, continuent les responsables du TEC. “Cela passe également par un verdissement et une modernisation de la flotte de bus les rendant de moins en moins polluants et de plus en plus silencieux”. Le chantier devrait durer jusqu’en 2025.

À dater de la Réunion d’Information Préalable, et endéans les 15 jours, tous les riverains concernés par l’Étude d’Incidences Environnementales peuvent émettre leurs observations et suggestions, en spécifiant leurs nom, prénom et adresse, en adressant un courrier au Collège Communal de Saint-Nicolas – Service Environnement, Rue Chantraine 161, 4420 Saint-Nicolas ou par mail à environnement@saint-nicolas.be.

Vous n’avez pas pu assister à la Réunion d’Information Préalable? Une vidéo de la séance publique sera accessible dès le 16 mars sur le site www.chantiers.letec.be/mobiparktec.

En complément du site web, un numéro gratuit 0800 399 18 ainsi qu’une adresse mail mobiparktec@letec.be sont disponibles.