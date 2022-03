P1 : Biesme reconduit ses cadres

En pleine course au tour final, Biesme montre à nouveau ses ambitions en prolongeant 5 titulaires.

Que ce soit en P1 en ou en D3, la R.U.S. Biesme compte bien rester compétitive la saison prochaine. C’est dans ce sens que le club a annoncé les reconductions de Nassim Chamka, Nicolas Digiugno, Alexandre Fabris, Amaury Lotte et Steve Verelst.

En outre, les 4 jeunes du club qui continuent de grappiller des minutes au fil des semaines (et qui viennent de se qualifier pour la finale de la Jartazi Cup en U17) feront également partie du noyau A en 2022-2023. On pense notamment à Léo Graulus et Nathan Lambot.

Louis Mollet, Fabian Nitelet et Xavier Blanchard ont quant à eux demandé quelques jours de réflexion supplémentaires. Ils reverront le comité mardi pour rediscuter. Au rayon des arrivées, rappelons que celle de Damien Dechamps, en provenance de Flavion, vient d’être officialisée. Le club espère encore attirer 3 ou 4 joueurs, en fonction d’éventuels départs. Aucun n’est à l’ordre du jour, hormis Paulin Dardenne, qui doit encore confirmer sa décision au club.