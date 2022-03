Le jeune médian offensif Sven Hendrick portera toujours les couleurs walhéroises la saison prochaine.

"Je suis très heureux qu’il ait choisi de rester chez nous, confie Lionel Brouwaeys. Avec ses études et les blessures, il a vécu une saison difficile et il se posait des questions. Mais on compte sur lui et il reste dans une bonne dynamique de progression."