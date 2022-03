Présidentielle 2022 en France: débat haché et échanges tendus entre Pécresse et Zemmour

Valérie Pécresse et Éric Zemmour, au coude-à-coude dans les sondages, se sont affrontés jeudi soir, lors d’un duel sur TF1 et LCI souvent vif et haché.

Dès le début de l’émission, les premiers échanges ont été particulièrement animés entre la candidate de droite et l’ancien polémiste d’extrême droite.

"Quand on est sous influence de (Vladimir) Poutine (le président russe), on ne peut pas se dire patriote. Et c’est pour cela que vous êtes décrédibilisé pour présider la France", a lancé la prétendante LR à l’Élysée.

Elle a accusé son rival d’être porté par l’"esprit munichois", en étant "défaitiste", en étant "fasciné par la force d’Hitler, la force de Poutine" en affirmant qu’"il faut un Poutine français". Elle a pointé son "inhumanité" en refusant d’accueillir en France les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine.

?🔴Qu’est-ce qui fait qu'@ZemmourEric ne serait pas un bon président selon @vpecresse ?



🗣?"Quand on est sous influence de #Poutine, on ne peut pas se dire patriote. C'est pour cela, que Mr. Zemmour, que vous êtes décrédibilisé pour présider la France"



📺#FaceAFaceTF1LCI pic.twitter.com/6PHIpzhNnc — TF1Info (@TF1Info) March 10, 2022

Son rival lui a répondu en la qualifiant de "technocrate" et de "gestionnaire".

"En vérité, vous êtes profondément une centriste et vous trahirez les électeurs de droite". Au soir du premier tour, le 10 avril, "à 20h02, vous appellerez à voter pour Emmanuel Macron", a-t-il affirmé. "C’est un clone d’Emmanuel Macron, une progressiste de droite", a-t-il martelé.

?🔴#Présidentielle2022 : @ZemmourEric peut-il travailler avec @vpecresse ?



🗣?"Madame #Pécresse, c'est madame 20h02. À 20h02, elle appellera à voter Emmanuel #Macron. Il faut une révolution pour lutter contre le grand remplacement et le grand déplacement."



📺#FaceAFaceTF1LCI pic.twitter.com/CMfFtfiz85 — LCI (@LCI) March 10, 2022

Concernant "l’immigration zéro" promise par Éric Zemmour, "personne ne la fait, donc vous serez un président impuissant", a assuré Mme Pécresse en défendant son projet de quotas et de fin du regroupement familial automatique.

Éric Zemmour en retour lui a reproché "une fausse politique de fermeté en matière d’immigration". "Tout est bidon chez vous", a-t-il lancé.

Les deux candidats se sont accusés mutuellement de tous les maux, traités de tous les noms, s’interrompant continuellement, ignorant les journalistes qui tentaient de les calmer: "On n’est pas dans une cour de récréation".

?🔴Passe d'armes entre #Pécresse et #Zemmour au sujet 'de salut nazis'



🗣? @vpecresse : "Moi, je suis de droite, il n'y a pas de salut nazi dans mes meetings"



🗣?"Moi non plus", répond @ZemmourEric, "On l'a viré de suite."



📺#FaceAFaceTF1LCI pic.twitter.com/9ykryIFXge — LCI (@LCI) March 10, 2022

Ce premier face-à-face télévisé pourrait être décisif pour les deux prétendants à un mois du premier tour afin de relancer une campagne paralysée par la guerre en Ukraine. Et ils ont en commun d’avoir baissé ces derniers jours dans les sondages: Valérie Pécresse est donnée entre 11 et 13%, Éric Zemmour entre 11% et 14%, soit bien derrière Marine Le Pen (17-18%) et très loin derrière Emmanuel Macron (environ 30%).

Les raisons de leur décrochage dans les sondages sont différentes: ébranlée par un mauvais démarrage au Zénith le 13 février, Valérie Pécresse a passé beaucoup de temps à faire la synthèse des différentes sensibilités de son propre camp et peine à créer une dynamique face au président-candidat.

L’ancien polémiste est lui pénalisé pour ses propos jugés prorusses ou ses positions sur les réfugiés ukrainiens qui ont suscité des critiques jusque dans son équipe - – il a depuis nuancé ce dernier point.